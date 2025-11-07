«Розовый октябрь»: 8 тысяч казахстанок прошли обследование на рак груди

— Всего удалось провести 3440 исследований и анализов, включая маммографию. У 629 женщин выявлены онкологические заболевания и предопухолевые процессы, у 2573 — другие патологии, — говорится в сообщении ведомства.

В рамках акции в онкоцентрах и поликлиниках страны были организованы Дни открытых дверей, выездные осмотры на предприятиях, лекции и консультации для женщин. К профилактической работе активно подключились крупные компании, предоставив площадки для встреч с врачами.

Кампания проводилась с целью повышения осведомленности населения о раке молочной железы по инициативе Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии при участии 20 региональных онкологических центров.

— «Масштабная кампания „Розовый октябрь“ в Казахстане подтвердила свою эффективность как инструмент повышения осведомленности и активизации профилактики рака молочной железы. Перед нами стоит задача закрепить достигнутые результаты, усилить системы раннего выявления и превратить профилактику в привычную часть жизни каждой женщины, — отметил председатель правления КазНИИОР Ербол Бекмухамбетов.

Ранее онколог, академик НАН РК Диляра Кайдарова заявила, что рак молочной железы в Казахстане молодеет.