    00:01, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    «Розовый октябрь»: 8 тысяч казахстанок прошли обследование на рак груди

    Свыше 8 тысяч казахстанских женщин приняли участие в республиканской кампании «Розовый Октябрь» и прошли раннюю диагностику на рак груди, передает Kazinform со ссылкой на Минздрав РК.

    розовый октябрь
    Фото: Минздрав РК

    — Всего удалось провести 3440 исследований и анализов, включая маммографию. У 629 женщин выявлены онкологические заболевания и предопухолевые процессы, у 2573 — другие патологии, — говорится в сообщении ведомства. 

    В рамках акции в онкоцентрах и поликлиниках страны были организованы Дни открытых дверей, выездные осмотры на предприятиях, лекции и консультации для женщин. К профилактической работе активно подключились крупные компании, предоставив площадки для встреч с врачами.

    Кампания проводилась с целью повышения осведомленности населения о раке молочной железы по инициативе Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии при участии 20 региональных онкологических центров.

    — «Масштабная кампания „Розовый октябрь“ в Казахстане подтвердила свою эффективность как инструмент повышения осведомленности и активизации профилактики рака молочной железы. Перед нами стоит задача закрепить достигнутые результаты, усилить системы раннего выявления и превратить профилактику в привычную часть жизни каждой женщины, — отметил председатель правления КазНИИОР Ербол Бекмухамбетов.

    Ранее онколог, академик НАН РК Диляра Кайдарова заявила, что рак молочной железы в Казахстане молодеет

    Асель Елюбаева
    Автор
