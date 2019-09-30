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Роженице с донорской почкой провели уникальную операцию в Алматы

30 Сентября 2019 20:56
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Роженице с донорской почкой провели уникальную операцию в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Впервые врачи Алматы провели уникальную операцию роженице с донорской почкой, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Уникальную клиническую операцию провели врачи Центра перинатологии и детской кардиохирургии.

«29 сентября в Центр бригадой скорой медицинской помощи была доставлена беременная пациентка, которой в 2014 году в Городской клинической больнице №7 была проведена аллотрансплантация донорской почки. Раньше такой диагноз был абсолютным противопоказанием к беременности и родам. Женщины с такой тяжелой патологией не имели возможности донашивать беременность до жизнеспособного плода без значительных осложнений и угрозе жизни», - рассказала заместить управления общественного здоровья города Алматы Асель Бисенбаева.

После осмотра мультидисциплинарной командой специалистов и проведения консилиума, с учетом срока беременности было принято решение провести операцию путем кесарева сечения с участием трансплантолога.

Операция проведена без осложнений, в результате родилась здоровая девочка, весом более 2500 граммов, ростом 46 см, которая после осмотра врача-неонатолога уже находится с мамой.

«Также хотелось бы отметить, что послеоперационный период молодой мамы протекает без осложнений, наблюдение проводится в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии», - добавила она.

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Ключевые слова: Алматы, Здравоохранение, Демография,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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