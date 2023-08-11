Роженица выпрыгнула из окна роддома в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Роженица выпрыгнула с третьего этажа роддома в Каскелене, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О происшествии на своей странице в Instagram сообщила блогер Сауле Бикитеева. Она разместила видео, на котором врачи объясняют ситуацию.

«Да, женщина упала с третьего этажа. Она поступила в роддом четыре дня назад. У нее ранее было три беременности. Все три неудачные попытки. Первого ребенка она потеряла в утробе. Второго ребенка зачала с помощью ЭКО. Но его тоже потеряла на 26-й неделе в утробе. Она была взята на плановую операцию», - сообщила сотрудница больницы на видео.

В Карасайской клинической многопрофильной центральной районной больнице, где произошел инцидент, дали пояснение.

«С реанимации родильного отделения, расположенного на третьем этаже, в окно выпрыгнула послеродовая женщина, оттолкнув медицинский персонал. 37-летняя пациентка К. находилась в реанимации 4 сутки после оперативного родоразрешения. На фоне послеродового психоза, была неадекватна, отказывалась от лечения, вела себя агрессивно. В настоящее время осмотрена всеми профильными специалистами: анестезиологом-реаниматологом, нейрохирургом, травматологом, хирургом. Проведены все необходимые обследования, получает лечение в полном объеме», - прокомментировали в администрации больницы.