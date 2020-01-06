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Рождество Христово в Казахстане: что нужно знать

6 Января 2020 22:51
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Рождество Христово в Казахстане: что нужно знать

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 7 января – праздник мира и Божией любви к людям – Рождество Христово, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Рождественское богослужение пройдет во всех храмах страны в ночь с 6 на 7 января.

Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр совершит праздничную Литургию в Вознесенском кафедральном соборе Алматы. Начало: 6 января в 23:00 часа.

«Главное торжество – божественная литургия совершается ночью в 23:00 часа. Она продлится около часа. Самым главным обычаем, который должен соблюдать православный христианин – это найти время, изыскать возможность посетить свой храм: главный храм или храм, который ближе, где проживает человек», - сказал митрополит Александр.

Он добавил, что сегодня ночью в 23:00 часа будет ранняя литургия, а поздняя пройдет 7 января в 09:00 часов.

«Вечером 7 января в 17:00 часов будет торжественная вечерняя богослужение, на котором традиционно собираются все эпископы Алматы, в том числе и я, чтобы мы торжественно отметили рождественский праздник. Это занимает где-то 45-60 минут», - пояснил митрополит Александр.

Кроме того, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр добавил, что за Рождеством Христовым следует еще другой праздник.

«Это весьма почитаемый в народе праздник - крещение. Он носит три наименования: крещение, богоявление, просвещение. Стало большой традицией, чтобы при храмах были купальни. Есть народная традиция, что в этот день человек для обновления и получения новых сил должен погрузиться в воды, освещенные церковью и получить через это небесное и божественное богослужение на своем жизненном пути», - добавил митрополит Александр.

Рождество Христово — один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира.

В православии Рождество Христово празднуется 7 января, входит в число двунадесятых праздников и предваряется Рождественским постом.

Рождество Христово завершает сорокадневный Рождественский пост (святая Четыредесятница), накануне праздника соблюдается строгий пост. В ночь с 6 на 7 января в православных храмах совершаются рождественские богослужения. После Рождества наступают святки — святые дни или 12 дней, в течение которых отмечается праздник.


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Ключевые слова: Алматы,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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