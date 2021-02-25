Розакул Халмурадов: 1 марта - день благодарности и уважения к казахскому народу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 1 марта – день, когда этносы, переселившиеся в Казахстан против своей воли, выражают благодарность казахскому народу. Такое мнение высказал член Ассамблеи народа Казахстана Розакул Халмурадов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 22-й сессии Ассамблеи народа Казахстана председатель Ассамблеи, Первый Президент Казахстана -Елбасы Нурсултан Назарбаев сказал: «Если мы объявим день создания АНК – 1 марта – Днем благодарности, когда все этносы будут выражать благорасположение друг к другу, выражать благодарность казахскому народу, принявшему их, как родных, то этот день стал бы светлым праздником дружбы и сотрудничества представителей всех этносов». Члены Ассамблеи горячо поддержали его. Таким образом, с 2016 года, мы уже в шестой раз собираемся отметить День благодарности. Это день выражения уважения к казахской стране, земле, к казахскому народу, принявшему, как родственников тысячи представителей различных этносов, принудительно переселенных в Казахстан, который стал их родиной. Несмотря на все трудности, казахи приютили всех переселенцев, делились с ними хлебом, проявив исконное казахское гостеприимство. Прежде всего, это день благодарности и уважения за все это», – сказал Р.Халмурадов.

Член АНК также отметил, что взвешенную политику Елбасы, ставшую основой для мира и согласия в стране, сегодня продолжает Президент Касым-Жомарт Токаев. Поэтому представители всех этносов благодарны руководству страны. Также они благодарны и выражают свое уважением всем, кто неустанно трудится для укрепления независимости и развития экономики. Граждане также выражают благодарность членам своих семей, односельчанам, соседям, всем казахстанцам за мирную жизнь.

«Уважаемые соотечественники! По случаю Дня благодарности также поздравляю вас всех с днем АНК, которая объединяет под надежным казахским шаныраком представителей более 130 этносов Казахстана, и выражаю вам всем благодарность. Преклоняю голову и выражаю огромную благодарность вам все за мир в нашем общем доме и общенациональное согласие. Мира нашей стране и благополучия нашему народу! Пусть голубой флаг Казахстана развевается на вершинах мира!» – сказал Розакул Халмурадов.