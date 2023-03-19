Роза Рымбаева, Мурат Кусаинов, Ислам Байрамуков: кто из знаменитостей пришел на выборы в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Многие известные артисты, спортсмены, писатели, ученые и актеры проголосовали на выборах в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Среди тех, кто отдал свой голос на выборах есть музыкант, солист вокально-инструментального ансамбля «Дос-Мукасан» Мурат Кусаинов. Он проголосовал на участке №262, расположенном на территории Центрального стадиона.

«Выборы – это очень важное дело не только для меня, но и для всех казахстанцев. Я считаю, что к выборам наша страна готовилась давно. Лично я вижу в новостях текущие изменения в стране, которые радуют меня», - отметил Мурат Кусаинов.





Заслуженный деятель Казахстана отметил, что сегодняшние выборы - это начало демократического пути.

Режиссер фильма «Казахское ханство» Рустем Абдрашев также пришел на свой избирательный участок. Он отметил, что в обществе происходят положительные изменения.

«В выборах участвуют сильные кандидаты. Положительные изменения произойдут, если в голосовании одержат вверх неравнодушные люди, которые переживают за будущее народа. Думаю, что предстоит обновление с эволюционной точки зрения», - сказал Рустем Абдрашев.

Знаменитый дуэт Беркут (Айбек Жансеитов) и его супруга Аиша пришли проголосовать вместе с детьми. Они отдали свои голоса на избирательном участке №476. Беркут пожелал алматинцам и всем гражданам страны добра и процветания.





Роза Рымбаева также проголосовала со своими сыновьями Али Окаповым и Мади Рымбаевым в Алматы. Вместе с сыном на выборах участвовала и певица Динара Кырыкбаева.

Проголосовал на выборах руководитель Национальной академии наук Республики Казахстан, доктор химических наук, профессор, академик Мурат Журинов. Он считает, что выборы в Мажилис и маслихаты призваны в конечном итоге сформировать компетентный, мобильный Парламент.

«Считаю, что в стране нужно идти по двум направлениям: с одной стороны сохранить и укрепить нашу независимость, а с другой - сформировать эффективную законодательную систему. Поэтому нужны профессиональные законодатели, которые будут принимать действенные законы. Парламент не должен служить для того, чтобы туда стремились для приобретения иммунитета. Именно компетентные люди смогут создать современные законодательные механизмы», – уверен академик.

Принял участие в голосовании и спортсмен Ислам Байрамуков. Казахстанский борец вольного стиля, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан отметил, что сегодня очень ответственный день для казахстанцев.

«Каждый гражданин нашей страны ответственен за будущее. Он должен проявлять активность не только в день выборов, но и в обычные дни следить за программой кандидатов, а также участвовать в дальнейшей жизни страны. Это ответственность. Кого мы выбираем, завтра с них мы должны требовать», – заметил спортсмен.

На голосование также пришли известный казахстанский дизайнер Аида Кауменова - свой выбор она сделала на участке №537, народный артист Казахстана Тунгышбай Жаманкулов - он проголосовал на избирательном участке №502, актер Еркебулан Токтар - он побывал на избирательном участке №502, экс-участница группы «КешYou» Молдир Ауелбекова - она была на участке №521, актриса, исполнительница главной роли в фильме «Томирис» Альмира Турсын, певица Жанар Айжанова - посетила избирательный участок №84, спортсмен Серик Есматов - побывал на избирательном участке №447.

Кроме того, на выборах побывали актер Асылбек Боранбай - свой выбор он сделал на избирательном участке № 129, певица Рано Умарова, поэт Маралтай Райымбекулы - его избирательный участок №322, известный актер Нуржан Тутов, эстрадный певец, композитор Парвиз Назаров. Он отдал свой голос на участке №610. Путешественник, известный байкер Дмитрий Петрухин приехал голосовать на мотоцикле с развевающимся на ветру флагом Казахстана.

Ранее также сообщалось об известных алматинцах, которые ходили на голосование.