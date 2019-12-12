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Роза Рымбаева и горняк  Турсынбек Макишев получили звания «Қазақстанның Еңбек Ері»

12 Декабря 2019 08:36
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Роза Рымбаева и горняк  Турсынбек Макишев получили звания «Қазақстанның Еңбек Ері»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении госнаградами РК Розы Рымбаевой и Турсынбека Макишева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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«За особый вклад в развитие национальной культуры, выдающиеся заслуги в пропаганде песенного искусства присвоить высшую степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Ері» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан» - Рымбаевой Розе Куанышевне - артистке РГКП «Государственная концертная организация «Қазақконцерт», город Алматы. За выдающиеся заслуги в производственной деятельности присвоить высшую степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Ері» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан» Макишеву Турсынбеку Шамбуловичу - проходчику Горно-производственного комплекса филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» – ПО «Жезказганцветмет», город Жезказган Карагандинской области», - говорится в тексте Указа.

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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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