Роза Рымбаева и горняк Турсынбек Макишев получили звания «Қазақстанның Еңбек Ері»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении госнаградами РК Розы Рымбаевой и Турсынбека Макишева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«За особый вклад в развитие национальной культуры, выдающиеся заслуги в пропаганде песенного искусства присвоить высшую степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Ері» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан» - Рымбаевой Розе Куанышевне - артистке РГКП «Государственная концертная организация «Қазақконцерт», город Алматы. За выдающиеся заслуги в производственной деятельности присвоить высшую степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Ері» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан» Макишеву Турсынбеку Шамбуловичу - проходчику Горно-производственного комплекса филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» – ПО «Жезказганцветмет», город Жезказган Карагандинской области», - говорится в тексте Указа.