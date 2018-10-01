Royal Dutch Shell рассчитывает на продолжение сотрудничества с Казахстаном

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Royal Dutch Shell рассчитывает на продолжение сотрудничества с Казахстаном в ближайшие четверть века. Об этом заявил глава по разведке и добыче нефтегазовой компании Эндрю Браун во время встречи Президента РК с европейскими деловыми кругами в Брюсселе, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы является активными участниками месторождения Кашаган - одного из крупнейших месторождений в мире. Мы удовлетворены устойчивой, надежной и растущей добычей на Кашагане. Мы ожидаем продолжения роста в ближайшие несколько десятилетий», - сказал Э. Браун.

«Мы также имеем прогресс на месторождениях Каламкас-море и Хазар в Каспийском море», - добавил он, отметив о «многомиллиардных инвестициях» со стороны компании Royal Dutch Shell в Казахстане.

По его словам, недавно подписанное Соглашение о дружественных принципах урегулирования спора по индексу объективности между Правительством РК и акционерами карачаганакского проекта, среди которых Royal Dutch Shell, «открыло возможность для притока дополнительных инвестиций».

«Я бы хотел поблагодарить Президента Казахстана и министров за улучшение инвестиционного климата, в том числе охват принципами ОЭСР и в части экологического кодекса», - отметил спикер.

Речь идет об ассоциированном членстве нашей страны в Комитете по инвестициям ОЭСР, присоединении к Декларации о международных инвестициях и учете пожеланий инвесторов нефтегазового сектора при разработке нового Экологического кодекса.

Он отметил, что презентованный в текущем году корпорацией Royal Dutch Shell сценарий энергетического развития, предусматривающий полную декарбонизацию мировой экономики, сочетается с темой международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 «Энергия будущего».

«Этот сценарий показывает, что нефть и газ будут ключевой частью мировой энергосистемы в ближайшие несколько десятилетий. При этом Казахстан, который обеспечивает надежную поставку энергии и развивает возобновляемые источники, будет частью новой эры», - подчеркнул Э. Браун.

План Royal Dutch Shell позволит людям перейти от использования нефти к низкоуглеродным решениям, чтобы недопустить повышение уровня глобального потепления на 2 градуса, который, по мнению ученых, является решающим моментом для нашей планеты.

«Зная о реформе, которую вы реализуете, зная о том, как повышаете привлекательность инвестиционного климата, Royal Dutch Shell может ожидать еще 25 лет партнерства и рост во всех частях энергетического сектора», - резюмировал Э. Браун.

Вчера Президент РК прибыл в Брюссель для участия в 12-м саммите Форума «Азия - Европа» (АСЕМ).

Сегодня в Королевском дворце прошла встреча Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с Королем Бельгии Филиппом.



Напомним, Нурсултан Назарбаев встретился сегодня в Брюсселе с представителями европейских деловых кругов.