Ровесники Независимости из полиции Алматы: Большая честь служить Родине

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На сегодня 30-летние ровесники молодого динамично развивающегося государства освоили самые разные профессии. К примеру, более 400 ровесников независимости служат в различных подразделениях Департамента полиции города Алматы. Кто они, ровесники Независимого Казахстана из полиции, читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Санджар Танкаков - старший следователь по особо важным делам департамента полиции города Алматы. Родился 23 апреля 1991 года в Алакольском районе Алматинской области.

«Я выпускник Алматинской академии МВД РК. После окончания учебы в 2013 году был назначен на должность следователя УП Алатауского района города Алматы. В 2017 году был назначен на должность следователя следственного управления ДП Алматы. Профессию выбрал по собственному желанию, очень хотел стать сотрудником полиции, а именно следователем. Женат, воспитываю дочку, которой полтора годика», - рассказывает майор полиции.

Санджар Танкаков поделился, что за годы Независимости благодаря Елбасы - Первому Президенту Нурсултану Назарбаеву Казахстан превратился в государство с развивающейся экономикой и демократическими устоями.

«Одним из главных успехов нашей страны является строительство столицы - города Нур-Султан. За короткий срок появился современный город, который стал визитной карточкой Казахстана. За период независимости Республика стала участником авторитетных и влиятельных международных организаций. Мы вошли в число пятидесяти конкурентоспособных стран мира в глобальном отчете Всемирного экономического форума. В 2017 году стали первой страной СНГ, которая провела ЭКСПО, где приняли участие 115 государств и 22 международные организации.

Анализируя все наши достижения, можно с уверенностью сказать, что мы стремимся вперед, идем в ногу со временем и можем войти в число 30 конкурентоспособных стран. Для меня служение Родине и народу, внести свой вклад в государство - самый главный успех», - поделился Санджар Танкаков.

Назерке Айтжанова - криминалист оперативно-криминалистического отделения Бостандыкского отделения полиции при УП Бостандыкского района ДП города Алматы. Она родилась 3 апреля 1991 года в селе Жалпактал, Жалпакталского района Западно-Казахстанской области.

«Нас в семье три дочери, я старшая из них. В 2013 году по направлению меня отправили работать криминалистом в оперативно-криминалистическое управление ДП Западно-Казахстанской области. В этом году в связи с семейными обстоятельствами я перевелась в оперативно-криминалистическое управление ДП Алматы. По началу в мегаполисе работать было трудно, большой город, разный контингент, большая нагрузка. Но с помощью опытных и высококвалифицированных наставников и коллег научилась азам криминалистики», - рассказала девушка.

Назерке Айтжанова замужем, воспитывает дочь и сына. С супругом они коллеги. Он тоже служит в органах внутренних дел. Работает в Алматинской академии МВД РК имени М. Есбулатова.

Молодой криминалист отметила, что 30-летие Независимости страны для нее является очень знаменательной датой.

«Казахстан - это воплощение стабильности и новых возможностей. Здесь я родилась, получила образование. Поэтому для меня честь представлять то поколение, которое олицетворяет такое молодое, но уже сильное государство. Я считаю, что для родившихся именно в 1991 году, есть большой стимул развиваться дальше и достигать высот», - добавила наша героиня.

Нурсултан Оспанов - участковый инспектор полиции ОП при УП Бостандыкского района ДП города Алматы. Родился 15 ноября 1991 года в городе Туркестан.

«Меня назвали в честь Первого Президента РК. Мой отец работал в органах внутренних дел и я тоже пошел по его стопам. С 2015 года работаю участковым инспектором полиции. Я считаю, что каждая работа должна приносить пользу, поэтому свою работу ценю. Основная цель участкового - профилактика правонарушений, охрана общественного порядка. Если случается преступление, первыми на место чаще всего приходят участковые. Они знают свой район, подчас лично человека, ставшего потерпевшим или подозреваемым. Следовательно, мы можем дать оперативникам самые необходимые сведения. На наших плечах, чтобы в районе все было тихо и спокойно», - поделился он.

Также капитан полиции подчеркнул, что праздничная дата - 30-летие Независимости по праву считается символом свободы.

«За короткое время наша страна добилась больших успехов. Казахстан входит в число самых безопасных стран в рейтинге ядерной безопасности, которому способствовал Указ Первого Президента РК. Спустя 40 лет именно в этот день вышел Указ о закрытии Семипалатинского ядерного полигона.

В свою очередь, полицейские верны своему предназначению. Для меня большая честь служить своей Родине и являться ровесником независимого Казахстана. Поздравляю всех соотечественников с этим знаменательным праздником!», - подытожил страж порядка.