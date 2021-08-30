НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для молодого врача общей практики Акниет Нургалиевой день Конституции Республики Казахстан – двойной праздник, так как 30 августа 1995 года - это и ее день рождения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такое совпадение Акниет считает символичным.

«Наш основной Закон – Конституция дает нам право на полноценную лучшую жизнь, и мы должны этим пользоваться», - говорит она.

После окончания средней школы девушка поступила на грант в Казахский медицинский университет «Астана», который успешно окончила через семь лет. На последнем курсе вышла замуж за своего сокурсника, кстати, однофамильца, и оба решили продолжать обучение в магистратуре и параллельно работать.

«Мадияра, как будущего доктора, сразу призвали в «красную зону» по коронавирусу, он уже с прошлого года начал работать в ковидном центре, который был размещен в отеле «Рамада плаза», - рассказывает Акниет о своем муже. Сама она вышла на работу в городскую поликлинику. На вопрос, «не было ли страшно молодоженам заходить в самую гущу смертельно опасной эпидемии», доктор ответила: «Государство дало нам возможность получить то образование и специальность, которую мы хотели, мы бесплатно учились в лучшем медицинском ВУЗе страны, и это наш долг гражданина и врача, давшего клятву Гиппократа».

Сегодня Акниет находится дома с трехмесячным сынишкой Аяном, а супруг продолжает работать на передовой, в «красной зоне» коронавируса, в отделении реанимации.

«Когда Мадияр приходит домой молчаливым, знаю, что дежурство было тяжелым, и когда бывает радостным, несмотря на огромную усталость, значит, никто не умер. Слава Богу, ситуация сейчас стабилизируется, теперь он работает сутки через двое, а не каждый день», - говорит девушка.

Молодая семья Нургалиевых, несмотря на непростые испытания, которые выпали на долю их молодой семьи медиков, остается позитивной и полной надежд на будущее. Из-за пандемии так и не сыграли красивую свадьбу, вместо путешествия молодожены отправились на борьбу с коронавирусом, активно помогают медицинскими советами заболевшим друзьям и близким, планируют приобрести собственную квартиру и веруют во Всевышнего.

«Право на образование, работу, счастливую жизнь, быть свободным в своем выборе – ведь это главные постулаты Основного закона. Все в наших собственных руках. Мы верим в будущее нашей Родины, и как специалисты, патриоты, своим трудом, верой, примером постараемся улучшить ее процветание», - говорят ровесники Конституции страны, молодое поколение казахстанцев.

Напомним, в Казахстане празднуют 26-летие Дня Конституции страны. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил сегодня казахстанцев с Днем Конституции.