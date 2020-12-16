Ровесник Независимости служит участковым в полиции СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области работает участковым ровесник Независимости Ринат Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в органах внутренних дел капитан полиции Омаров служит шесть лет. Последниеполтора года работает в участковом пункте полиции № 3 города Петропавловска.

У Рината Омарова один из самых оживленных и сложных участков – привокзальная территория. Во время ежевечерних обходов участковый неизбежно сталкивается с пьяными горожанами, бродягами. Ринат отмечает, что когда имеешь дело с нетрезвыми людьми, нередко возникают спорные моменты. Решать их стало гораздо легче благодаря носимым видеорегистраторам. Заметно облегчили работу электронные планшеты. Каждый инспектор получил постоянный доступ к базе данных, может быстро узнать, есть ли у нарушителя другие взыскания, привлекался ли он к ответственности. От этого зависит, по какой части статьи составлять протокол. Раньше такую информацию участковые получали по телефону.

«Спецификой района является то, что значительная часть постоянно проживающих здесь людей — пенсионеры-железнодорожники, народ спокойный и отзывчивый. Конечно, встречаются и дебоширы, и хулиганы, и ранее судимые. С каждым из них проводится индивидуальная профилактическая работа. В постоянном режиме поддерживаю связь с председателями КСК, они хорошо знают ситуацию на участке, сразу обращаются с проблемами, либо делятся моими контактами с жителями. Отдельного внимания требуют съёмные квартиры, их здесь около 50. Одна была особенно проблемной. Мне не раз приходилось беседовать с администрацией квартирного бюро. Проблему удалось решить, когда жилплощадь стали сдавать только на длительные сроки», - рассказал о работе Р.Омаров.

Участковый вспоминает случай, когда во время очередного обхода был замечен нетрезвый человек. Выяснилось, что он отстал от поезда. При себе — ни документов, ни даже телефона, только немного денег в карманах. Как сознался мужчина, к спиртному он приложился от отчаяния. Сам он проживал в Алматы. Участковый связался с родственниками мужчины. Они выслали деньги, Ринат помог алматинцу устроиться в гостинице, купить билет на следующий поезд.

«Из сотен таких случаев и состоит наша служба. Ты каждую минуту должен быть готов к неожиданностям. Это большое напряжение. Мысль о том, что я ровесник Независимости, — одна из тех мыслей, которые не только поддерживают, но и ко многому обязывают. Считаю, что ответственность за происходящее вокруг — один из тех принципов, которые моё поколение впитало с молоком матери. Поздравляю всех казахстанцев с главным государственным праздником — пусть для каждого он станет источником сил и вдохновения», — сказал Р.Омаров.