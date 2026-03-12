Ротация студентов ожидается в Кыргызстане

По словам лидера Кыргызстана, государство выделит 10 тысяч образовательных грантов для обучения в высших учебных заведениях. При этом пять тысяч студентов с севера поедут учиться на юг и пять тысяч с южных областей — на север. Во всех областях страны и столице будут построены современные студенческие общежития со всеми удобствами. Новая инициатива направлена на недопустимость разделений граждан страны на регионы.

Садыр Жапаров подчеркнул, что за последние пять лет разговоры о делении страны на север и юг практически исчезли. С целью прекращения любых разделений была проведена ротация акимов, судей и других госслужащих, которая показала положительные результаты.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане первые аттестаты об окончании 12-летней школы будут выданы в 2029 году.