РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:44, 05 Январь 2026 | GMT +5

    Первые аттестаты об окончании 12-летней школы в Кыргызстане будут выданы в 2029 году

    Об этом рассказал президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью агентству «Кабар», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Первые аттестаты об окончании 12-летней школы в Кыргызстане будут выданы в 2029 году
    Фото: Пресс-служба президента Кыргызстана

    Лидер Кыргызстана подчеркнул, что переход на 12-летнее образование является требованием времени.

    — Во-первых, существует мировой стандарт, а во-вторых, требование глобального рынка образования. Мы не должны отставать от интеграции в глобальный рынок труда и образовательного пространства. Первые аттестаты об окончании 12-летней школы будут выданы в 2029 году. В противном случае выпускники, окончившие не соответствующие мировым стандартам школы, вынуждены тратить дополнительный год на подготовку к поступлению в высшие учебные заведения за рубежом. Для Кыргызстана очень важно подготовить человеческий капитал, способный конкурировать в глобальной экономике, — сказал он.

    Садыр Жапаров также ответил на часто задаваемый вопрос относительно недостатка мест в школах и их переполненности, заявив, что проблема не связана с переходом на 12-летнее образование. По его словам, за последние 10 лет число школьников в стране выросло на 500 тысяч человек, достигнув 1 млн 536 тыс. 633.

    — Демографический рост в стране, а также увеличение потока внутренней миграции в городские центры привели к необходимости строительства дополнительных школ и детских садов, особенно в городах, — сказал президент Кыргызыстана.

    Им отмечено, что проблема нехватки школ будет решаться поэтапно, работа в этом направлении ведется планомерно.

    Ранее сообщалось, что Кыргызстан ведет решительную и системную борьбу с коррупцией и организованной преступностью.

    Теги:
    Кыргызстан Мировые новости школа
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Сейчас читают