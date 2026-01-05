Первые аттестаты об окончании 12-летней школы в Кыргызстане будут выданы в 2029 году

Лидер Кыргызстана подчеркнул, что переход на 12-летнее образование является требованием времени.

— Во-первых, существует мировой стандарт, а во-вторых, требование глобального рынка образования. Мы не должны отставать от интеграции в глобальный рынок труда и образовательного пространства. Первые аттестаты об окончании 12-летней школы будут выданы в 2029 году. В противном случае выпускники, окончившие не соответствующие мировым стандартам школы, вынуждены тратить дополнительный год на подготовку к поступлению в высшие учебные заведения за рубежом. Для Кыргызстана очень важно подготовить человеческий капитал, способный конкурировать в глобальной экономике, — сказал он.

Садыр Жапаров также ответил на часто задаваемый вопрос относительно недостатка мест в школах и их переполненности, заявив, что проблема не связана с переходом на 12-летнее образование. По его словам, за последние 10 лет число школьников в стране выросло на 500 тысяч человек, достигнув 1 млн 536 тыс. 633.

— Демографический рост в стране, а также увеличение потока внутренней миграции в городские центры привели к необходимости строительства дополнительных школ и детских садов, особенно в городах, — сказал президент Кыргызыстана.

Им отмечено, что проблема нехватки школ будет решаться поэтапно, работа в этом направлении ведется планомерно.

