14 Июля 2022 13:04

Ростом младенческой и материнской смертности обеспокоен Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Одной из главных задач Правительства является сохранение здоровья матери и ребенка. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К сожалению, увеличилась младенческая смертность. Материнская смертность также растет. Я дал поручение проверить состояние перинатальной службы. По итогам должны были быть приняты соответствующие меры. Но вся работа остановилась на уровне аудита», - сказал Президент на расширенном заседании Правительства.

Как заявил Касым-Жомарт Токаев, большинство родильных домов не соответствуют международным стандартам. Поэтому, по словам Президента, необходимо принять срочные меры и решить эту проблему.

«В целом, если говорить о здравоохранении, то здесь много проблемных вопросов. В Казахстане очень высокий показатель смертности от хронических заболеваний. Ситуация у нас особенно плохая по сравнению со странами-членами Организации экономического сотрудничества и развития», - отметил Глава государства.

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил об осложении эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане. Он также подчеркнул, что Алматы может войти в «красную» зону.







