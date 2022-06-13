13 Июня 2022 16:45

Рост животноводства наблюдается в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –Благоприятный климат и наличие обширных площадей позволяют развивать в Актюбинской области животноводство и земледелие, обеспечивать продовольственную безопасность региона, а также экспортировать продукцию. О развитии сельского хозяйства региона в ходе пресс-конференции в СЦК сообщил аким области Ондасын Уразалин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким отметил, что с 2020 года в регионе начата работа по субсидированию кормов. Это способствует развитию животноводства.

«В 2019 году, по согласованию с Министерством сельского хозяйства, мы разработали 5-летний план развития АПК Актюбинской области. В соответствии с этим планом в 2020-2021 годы из местного бюджета на субсидирование кормов были выделены беспрецедентные 12,7 млрд тенге, на субсидирование обновления сельскохозяйственной техники - 7,2 млрд тенге. То есть к 25% субсидий на приобретение техники из республиканского бюджета мы дополнительно выделяем 10% из местного бюджета», - сказал Ондасын Уразалин.

В результате наблюдается интенсивное обновление сельхозтехники. Так, если по итогам 2019 года этот показатель составил 3,9%, то в 2021 году достиг 5,9%. Это лучший показатель среди всех регионов страны.

За последние два года актюбинский регион произвел сельхозпродукцию на общую сумму более 700 млрд тенге, на 38% увеличилось поголовье лошадей, на 19,3% – поголовье крупного рогатого скота, на 7,1% – мелкого рогатого скота, на 4,5% – поголовье птицы.

«В связи с увеличением поголовья скота такими темпами, для обеспечения кормами с 2020 года при поддержке Правительства за счет республиканского бюджета идут работы по восстановлению 25 тыс. га лиманных и 10,6 тыс. га постоянно орошаемых земель. В соответствии с общим планом в ближайшие 3 года доведем площадь используемых орошаемых земель до 100 тыс. гектаров», - отметил аким области.

Также, по словам акима области, в результате комплексного развития АПК актюбинский регион обеспечивает себя 24 из 32 видов основных продуктов питания, в том числе мукой, хлебобулочными изделиями, молочными, мясными продуктами, яйцами и овощами.

Для дальнейшего увеличения доли обеспечения продовольственной безопасности региона в ближайшие 3 года в агропромышленном комплексе планируется реализовать 75 проектов на сумму 315 млрд тенге.