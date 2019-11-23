Рост заболевания сахарным диабетом отмечается в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - За последние несколько лет количество больных сахарным диабетом в Акмолинской области возросло на 14,2%. Об этом сообщает Акмолинский областной филиал НАО «Фонд социального медицинского страхования», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ведомства, если в 2017 году состоящих на д-учете насчитывалось 14 997 акмолинцев, то за последние 10 месяцев 2019 года уже зарегистрировано 17 130 человек,

Рост заболевания отмечается не только среди взрослых, но и среди детей до 17 лет. В 2018 году больных сахарным диабетом детей было зафиксировано 137 человек, а в 2019 году уже 151 ребенок.

«Причины заболевания, в первую очередь, кроются в образе жизни человека, в его ежедневном питании. Однако не исключается и наследственность. Тем не менее, в большинстве случаев заболевание развивается на фоне неправильного питания, злоупотребления пищей быстрого приготовления, сладкими газированными напитками, алкоголем и курением, а также при малоподвижном образе жизни», - рассказала главный внештатный эндокринолог Акмолинской области Нурила Кенжетаева.

Как пояснили в ведомстве, в Казахстане лечение сахарного диабета доступно бесплатно. В рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи диабетикам предоставляют 23 лекарства и медицинских изделий, в том числе шприцы, тест-полоски, глюкометры, инсулиновые помпы. Внедрение ОСМС в 2020 году не отменяет гарантию государства на бесплатное лечение диабета. Кроме того, сахарный диабет входит в программу управления заболеваниями, которая позволяет контролировать свое состояние пациенту.

«В целом, на лечение в круглосуточном стационаре одного взрослого пациента с осложненной формой заболевания государство затрачивает 140 407 тенге, в дневном стационаре эта сумма меньше – 35 101 тенге. На лечение детей сумма затраченных средств немного больше. Так, на лечение одного ребенка в круглосуточном стационаре с осложненной формой приходится 154 982 тенге», - прокомментировал директор Акмолинского областного филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» Нурлан Ахильбеков.

Основной симптом при диабете — увеличение уровня сахара в крови (гипергликемия). Это сопровождается постоянной жаждой, чувством голода, обильным мочеотделением, потерей веса, повышенной утомляемостью.