Рост заболеваемости ОРВИ не связан с отоплением – аким Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Жители Бостандыкского района на встрече с акимом Алматы поинтересовались, почему отопительный сезон в городе начался поздно. По их мнению, это сказалось на росте заболеваемости ОРВИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Алматы сейчас куда ни ткни, все болеют. Я прочитала, что в городе заболеваемость ОРВИ в три раза больше, чем в прошлом году – 85 тыс. случаев. Это связывают с тем, что на прошлой неделе в квартирах не было отопления. Было очень холодно. Неужели нельзя было подключить отопление раньше? Кто теперь виноват в том, что десятки тысяч горожан простудились?» - спросила алматинка.

Аким Алматы Ерболат Досаев ответил, что ОРВИ болеют многие.

«Я хочу сказать, что небольшое отношение имел к системе здравоохранения… ОРВИ болеют и наши дети, взрослые, мои подчиненные, которые не ходят на работу. Здесь связи с отоплением нет. На прошлой неделе дневная температура была +20, 22 градуса. Вы об этом знаете. Мы тепло подали как положено 17 октября, потому что началось снижение температуры. Сегодня мы это ощущаем… Если вы заметили, то не только в Алматы болеют (ОРВИ - прим. ред.), если бы только по Алматы болели, то я бы признал свою вину. Но у нас на более 2 млн человек, 85 тысяч случав ОРВИ – это нормальное явление осенью. Я считаю, что в соответствии с техническим регламентом за долгие годы мы подключились к теплу вовремя», - ответил аким.

Новый отопительный сезон 2022-2023 годов в Алматы начался 17 октября исходя из метеорологических прогнозов и ежедневного мониторинга погоды.

Ранее сообщалось, что за период с 6 сентября по настоящее время в городе наблюдается подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом.