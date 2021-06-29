Рост заболеваемости коронавирусом в РК обусловлен ситуацией в двух городах страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Алексей Цой ответил, в связи с чем выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией по стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как ранее отметил глава Минздрава, за последнюю неделю зафиксирован рост заболеваемости коронавирусной инфекцией на 39%.

Занятость инфекционных коек по республике на 29 июня составляет 27%, реанимационных коек - 24%.

«Рост заболеваемости по республике обусловлен ростом заболеваемости в городах Нур-Султане и Алматы - в 1,7 раза, что составляет 43% от общей заболеваемости по республике», - сказал Алексей Цой в ходе заседания Правительства.

Напомним, в Казахстане на 29 июня зарегистрирован 421 121 случай с положительным результатом COVID-19 и 56 942 случая с КВИ минус.