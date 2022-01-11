Рост заболеваемости коронавирусом отмечается после праздников в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Алматинской области после новогодних праздников рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Алматинской области с 1 января 2021 года по 10 января 2022 года зарегистрировано 50 847 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За последние две недели прирост заболеваемости увеличился с 0,02% до 0,04%, суточный показатель заражении удерживается на уровне 25–30 случаев в день», - сообщили в ДСЭК.

По возрастному составу высокий удельный вес заболевших отмечается среди контингента 50 лет и старше – 39,7%, 30-39 лет -18,8%, 40-49 лет - 17,5%, детей до 14 лет –9,3%, среди 20-29 лет – 14,7%.

«С 28 декабря 2021 года по 10 января 2022 года, при сравнении с предыдущей неделей, отмечается повышение заболеваемости на 27,5%. Это связано с новогодними праздниками и не соблюдением жителями области ограничительных мер, которые рекомендовал санитарный врач», - отметили в ведомстве.

За последние сутки зарегистрировано 29 случаев. За истекший период текущего года заболеваемость отмечена в пяти регионах области.

«Исходя из нынешней ситуации, залогом выхода из карантинного режима являются вакцинация и ревакцинация, а также строгое соблюдение условий ограничительных мер. Только вакцинация и приобретение коллективного иммунитета помогут жителям области вернуться в привычный образ жизни», - заявили в департаменте.





Сообщается, что на 11 января 2022 года в Алматинской области первый компонент вакцины против коронавирусной инфекции получили 900 362 человека, второй компонент – 839 646 человек.

Также 45 366 жителей области получили первый компонент вакцины Pfizer, а курс ревакцинации прошли 55 780 человек.