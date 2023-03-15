Рост заболеваемости гепатитом отмечается в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с начала года выявлено два случая острого вирусного гепатита В среди взрослого населения, заболевших острым вирусным гепатитом С - нет. Об этом сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Показатель заболеваемости хронических вирусных гепатитов В и С на 100 тысяч населения составил 2,56%, что выше показателя аналогичного периода прошлого года в 2,49 раза, удельный вес детей в возрасте до 14 лет составил – 1,75%. В структуре хронических вирусных гепатитов удельный вес заболевших гепатитом В составил - 45,6% и гепатитом С - 54,4%», - отметила Асель Калыкова.

Гепатиты В и С относятся к одним из самых распространенных в мире инфекций. Их коварность заключается в развитии хронического воспалительного процесса в печени, который может перейти к циррозу и раку.

Источником инфекции являются больные всеми формами острых и хронических гепатитов, а также носители вируса. Вирусы гепатитов чаще всего попадают в организм гематогенным путем, то есть через кровь, а также половым, перинатальным и контактно-бытовым путем. Вирус гепатита В устойчив к различным физическим и химическим факторам, во внешней среде может сохраняться около недели, например, в засохшем и незаметном пятне крови, на лезвии бритвы, в шприце и инъекционных иглах.

«Гепатиты B и C имеют одинаковые симптомы, инкубационный период в среднем составляет около 60-90 дней. Болезнь протекает в желтушной или безжелтушной форме. При острой фазе болезни у больного желтеют белки глаз и кожа, темнеет моча, обесцвечивается кал, появляется сыпь, сопровождающаяся сильным зудом, самочувствие ухудшается из-за общего недомогания. Но, у больных гепатитом C они могут быть не такими выраженными, его называют «ласковый убийца» из-за способности маскировать истинную причину под видом множества других заболеваний. Острые гепатиты продолжаются около 6-8 недель. Длительность заболевания зависит от степени тяжести, а также состояния иммунной системы больного. Примерно в 10-15% случаев острого гепатита может переходить в хроническую форму, а далее в цирроз и рак печени. С хронической формой гепатитов можно прожить 40 и более лет. Главное – предупредить развитие цирроза печени», - заявила Асель Калыкова.

Единственный способ уберечься от гепатита В - вакцинация. Согласно календарю прививок РК вакцинация против гепатита В проводится в роддоме в первые 12 часов жизни, в возрасте 2 и 4 месяцев. Также подлежат вакцинации лица из групп риска. На сегодня вакцины против гепатита С не существует.

В целях снижения риска инфицирования гепатитами В и С эпидемиологи Алматы рекомендуют своевременно получать вакцинацию против вируса, не использовать чужие предметы личной гигиены, которые могут вступать в контакт с кровью инфицированного – бритвы, зубные щетки, кусачки для ногтей, прибор для измерения уровня сахара в крови или даже серьги.

Также при посещении салонов красоты убедитесь, что используются одноразовые иглы для прокалывания ушей, пирсинга, иглоукалывания, нанесения татуировок, а также маникюр, педикюр, любые процедуры в салонах красоты должны производиться только стерильным оборудованием.

Ранее гепатит А выявили у 17 человек в Жетысуской области.