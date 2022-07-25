25 Июля 2022 16:04

Рост заболеваемости COVID-19 регистрируют в Армении

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – В Армении наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, распространен штамм «Омикрон». Впервые за летние месяцы за прошедшую неделю от осложнений скончались сразу семь человек. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным минздрава Армении, с 18 по 24 июля в стране зарегистрировано 965 новых случаев заболевания COVID-19 (на 336 случаев больше предыдущей недели). За тот же период вылечились 547 человек, лечение получают 1 144 человека, скончались – 7.

В ходе брифинга министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян отметила, что заболеваемость COVID-19 в республике выросла, посоветовав населению получить бустерную прививку.

«За последний месяц в стране зафиксирован рост случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это связано с увеличением зарубежных поездок, активизацией путешествий. В Европе, как известно, заболеваемость активно растет. Мы это прогнозировали и следим за ситуацией. Система здравоохранения готова к любым развитиям. В ближайшие недели мы поймем, будет ли новая волна набирать обороты или ситуация стабилизируется», - отметила А.Аванесян.

По ее словам, в настоящий момент необходимости в введении ковидных ограничений нет. Глава армянского минздрава подчеркнула, что многое будет зависеть от граждан, и призвала население носить маски при посещении медицинских учреждений, а также получить третью бустерную дозу вакцины от COVID-19.

В настоящий момент каких-либо ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, в Армении нет. ПЦР-тест или справка о вакцинации для въезда в страну не требуется.

По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, за весь период пандемии в стране зарегистрировано 425 365 случаев заражения COVID-19, 413 901 пациент выздоровел, 8 633 человека скончались.

По состоянию на 25 июля число прививок составило 2 225 916. Первую дозу вакцины получил 1 141 151 человек, вторую – 1 017 050, бустерную дозу - 62 007 человек.