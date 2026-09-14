На заседании штаба по обеспечению экономического роста под председательством вице-премьера — министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрели оперативные итоги развития экономики страны за восемь месяцев, передает Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

Реальный рост ВВП Казахстана за восемь месяцев составил 4,1% и сохраняется на этом уровне третий месяц подряд.

Отмечено, что рост экономики по-прежнему обеспечивается, прежде всего, устойчивой динамикой несырьевого сектора. Обрабатывающая промышленность увеличила объемы производства на 8,4%. Наиболее высокие темпы зафиксированы в машиностроении (21,2%), производстве продуктов питания (12,9%), химической промышленности (27,3%), производстве строительных материалов (7%), готовых металлических изделий (33,3%), резиновых и пластмассовых изделий (+18,5%), легкой промышленности (+70,4%) и фармацевтике (38,9%),

Несырьевой сектор остается главным драйвером роста экономики

В целом промышленное производство выросло на 2,6%. Значительный рост также отмечается в строительстве (15,6%), транспорте и складировании (7,3%), торговле (6%), сельском хозяйстве (5,2%) и связи (4,4%).

На заседании штаба детально рассмотрели ситуацию в основных отраслях обрабатывающей промышленности.

В металлургии, как известно, предприятия сегодня работают с загрузкой мощностей на уровне 90-100%. Несмотря на высокую загрузку, в черной металлургии рост производства составил 2% за счет увеличения выпуска чугуна и стали.

Машиностроение показывает рост более чем на 20%

В машиностроении по итогам восьми месяцев рост составил 21,2%. Высокая динамика обеспечена, в том числе, за счет автопрома (+27,7%), включающего производство легковых автомобилей, автобусов, грузовой и специальной техники.

В производстве подвижного состава при значительном увеличении выпуска пассажирских вагонов и платформ отмечается снижение производства грузовых полувагонов и локомотивов. Серик Жумангарин поручил провести отдельное совещание, чтобы детально разобраться в причинах снижения и определить возможности для поддержания темпов роста машиностроения.

— Металлургия занимает более 40% в обрабатывающей промышленности. Поэтому темпы роста в металлургии имеют особое значение для роста обработки. Не менее важно поддерживать динамику машиностроения — второй по доле отрасли в обработке. Этим направлениям мы будем уделять самое пристальное внимание до конца года, — подчеркнул Серик Жумангарин.

Сельское хозяйство растет, добыча нефти постепенно восстанавливается

В сельском хозяйстве третий месяц подряд отмечаются активные темпы роста: 5,2% за восемь месяцев (5% — за январь–июль, 4,4% — за январь–июнь). Такая динамика во многом связана с сезонным фактором — разгаром уборочной кампании и поступлением нового урожая. В производстве продуктов питания также зафиксирован значительный рост — 12,9%.

В нефтегазовой отрасли наблюдается постепенное восстановление объемов добычи нефти. ИФО за восемь месяцев составил 91,6%, добыто 61,7 млн тонн нефти, против 91,1% и 53,2 млн тонн по итогам января-июля 2026 года.

Скорректированный прогноз добычи нефти на 2026 год составляет 96 млн тонн, что соответствует ИФО 91,6%.

Ранее сообщалось, что рост ВВП Казахстана ускорили обрабатывающая промышленность, торговля и строительство.