Рост цен на социальные продукты питания в Казахстане снизился в три раза

По информации Министерства торговли и интеграции, в марте средний индекс роста цен на социально значимые продукты питания составил 0,3% — это в три раза ниже показателя марта прошлого года (0,9%).

В целом за первый квартал рост цен составил 1,2%, что также в три раза ниже уровня аналогичного периода 2025 года (3,8%). Динамика отражает устойчивое замедление темпов роста цен.

Отмечено, что официальная статистика формируется по международной методологии расчета индекса потребительских цен и охватывает 537 товаров и услуг. Мониторинг ведется более чем на 12 тыс. объектах торговли по всей стране. В системе внутренней торговли задействовано порядка 760 тыс. субъектов предпринимательства, из которых свыше 300 тыс. занимаются реализацией продовольственных товаров.

Основное снижение цен зафиксировано в овощной продукции: капуста — на 1,9%, помидоры — на 2,6%, лук — на 10,9%, огурцы — на 22,6%. С начала года цены на огурцы снизились на 31,1%.

Первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова отметила, что положительная динамика по насыщению рынка отечественной продукцией во многом обеспечена действующей программой поддержки тепличных хозяйств.

Фото: Правительство РК

По итогам 2025 года общая площадь теплиц составила 1,33 тыс. га, увеличившись на 12,6 га по сравнению с 2024 годом. Основной прирост обеспечен за счет фермерских теплиц — с 713,3 га до 799,4 га.

— В настоящее время министерство ведет переговоры с промышленными теплицами о заключении меморандумов по стабилизации цен на помидоры и огурцы, — подчеркнула Айжан Бижанова.

Дополнительно АО «НК КТЖ» прорабатывает вопрос предоставления существенных скидок на железнодорожные тарифы для перевозки всех видов СЗПТ, а также муки для производства социального хлеба.

Отдельно был рассмотрен вопрос наличия овощей прошлогоднего урожая и поставок ранних из других стран. С начала марта на внутренний рынок страны из Китая организованы ежедневные поставки свежих овощей. В Казахстан поступило 3200 тонн картофеля, 800 тонн моркови, 14 тонн белокочанной капусты.

Кроме того, активно реализуются запасы стабфондов прошлогоднего урожая. По данным Министерства сельского хозяйства, остаток стабилизационных фондов составляет около 24% от всего объема.

В ближайшее время делегация представителей Комитета торговли МТИ, СПК регионов, крупных торговых сетей, KTZ-Express и QazTrade направится в южные регионы Узбекистана для закупа раннего урожая.

На существенное снижение цен оказали праздничные ярмарки в период Наурыз мейрамы — по всей стране проведено более 200 тематических ярмарок. В рамках акции Nauryz sale со скидками до 70% участие приняли 300 торговых субъектов, охват составил более 4 млн человек.

Стоит отметить, что с начала года проведено 1,5 тыс. ярмарок.

