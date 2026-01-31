Рост цен на серебро: какие возможности открываются для стран Центральной Азии

Серебро входит в эпоху технологического спроса

Согласно годовому отчету Института серебра, металл остается ключевым ресурсом для быстрорастущих отраслей экономики. Спрос на него растет из-за активного развития цифровых технологий и перехода к чистой энергетике. Серебро широко используется в солнечных панелях, электромобилях, электронике, дата-центрах и оборудовании для искусственного интеллекта, что делает его стратегически важным для технологического будущего.

На этом фоне цены на серебро резко выросли. С начала 2026 года они увеличились более чем на 30% и впервые превысили $100 за тройскую унцию. За год рост цен составил свыше 200%, из-за чего компании начали пересматривать и сокращать свои запасы.

Почему растет цена

Рынок серебра уже пятый год подряд испытывает структурный дефицит. По оценкам аналитиков, в 2026 году нехватка металла может составить 120–130 млн тройских унций.

Основной фактор роста цен — высокий промышленный спрос, на который приходится около 60% всего потребления серебра. Благодаря высокой электропроводности металл широко используется в промышленности, прежде всего в солнечной энергетике. Только фотовольтаический сектор ежегодно потребляет свыше 5 тыс. тонн серебра. Дополнительный спрос формируют производство электромобилей, центров обработки данных и оборудования для систем искусственного интеллекта.

Фото: goldmarket.fr

При этом предложение серебра растет медленно. Значительная часть металла добывается как побочный продукт при производстве меди и цинка, что ограничивает возможности быстрого увеличения добычи даже на фоне высоких цен.

Поддержку рынку также оказывает инвестиционный спрос. В 2025 году на фоне макроэкономической неопределенности и ожиданий снижения ставок Федеральной резервной системы США инвесторы активно вкладывались в физическое серебро, рассматривая его наряду с золотом как защитный актив.

Экономические выгоды для Центральной Азии

Кыргызстанский эксперт, доктор экономических наук Толонбек Абдыров в комментарии Kazinform отметил, что рост цен на серебро выше $100 за тройскую унцию является важным сигналом для стран Центральной Азии, а не просто краткосрочной биржевой новостью.

По его словам, регион получает реальную возможность увеличить доходы от использования природных ресурсов, прежде всего в странах с развитой добычей полиметаллов.

— Высокие цены на серебро означают приток валютной выручки и рост интереса со стороны инвесторов, — подчеркнул эксперт.

Фото: kumtor.kg

Как отмечают аналитики, устойчивый рост мировых цен на серебро способен обеспечить странам Центральной Азии увеличение экспортных поступлений, укрепление торгового баланса и приток инвестиций в горнодобывающую отрасль.

По оценке Толонбека Абдырова, рост цен на серебро приносит странам региона сразу несколько преимуществ.

— Во-первых, увеличивается экспортная выручка: металлы продаются дороже, растут поступления в иностранной валюте, что помогает укреплять золотовалютные резервы и снижать давление на национальные валюты, — отмечает эксперт.

Во-вторых, по его словам, увеличиваются доходы бюджетов.

— При увеличении прибыли добывающих компаний государства получают больше налоговых поступлений, платежей за недропользование и дивидендов — в тех случаях, когда имеют долю участия в бизнесе. Эти средства могут быть направлены на инфраструктуру, энергетику, образование и социальные проекты. В-третьих, активизируются геологоразведка и инвестиции. Проекты, ранее считавшиеся слишком затратными или нерентабельными, вновь привлекают интерес инвесторов. Это создает условия для открытия новых месторождений и появления дополнительных рабочих мест, — подчеркнул он.

В странах Центральной Азии серебро нередко добывается попутно с золотом, медью, свинцом и цинком. По словам экономиста, рост цен на драгметалл делает для компаний экономически целесообразным более полное его извлечение, инвестиции в современные перерабатывающие технологии и снижение потерь серебра в производственных отходах.

Фото: Nano Banana Pro

— Чем выше уровень переработки, тем больше добавленной стоимости и доходов остается внутри страны, — отметил Толонбек Абдыров.

Какие возможности открываются

Толонбек Абдыров рассказал, в каких сегментах страны Центральной Азии могут выиграть от роста цен на серебро.

— Казахстан получает преимущества за счет развитого полиметаллического сектора, где серебро уже играет заметную коммерческую роль. Узбекистан усиливает экспортный потенциал металлургических предприятий и получает дополнительный стимул для модернизации отрасли. Кыргызстан выигрывает благодаря структуре доре-слитков, содержащих одновременно золото и серебро: рост цен на серебро повышает общую стоимость продукции и рентабельность добычи. Таджикистан же получает шанс вернуть интерес инвесторов к крупным серебряным месторождениям, которые ранее считались слишком затратными для разработки, — отметил эксперт.

Экономист считает, что рост цен на серебро нельзя рассматривать как временную удачу — его нужно использовать стратегически. Для этого, по его мнению, необходимо:

сделать правила недропользования прозрачными и понятными;

развивать переработку и аффинаж внутри страны;

инвестировать в инфраструктуру и лабораторную базу;

направлять часть сверхдоходов в резервы и долгосрочные проекты;

не допускать зависимости экономики только от сырьевых цен.

Рост цен на серебро открывает для стран Центральной Азии значительные экономические перспективы, выходящие за рамки простого увеличения экспортной выручки. Основная возможность заключается в использовании текущей рыночной конъюнктуры для привлечения стратегических инвестиций и развития перерабатывающей промышленности. Это позволит региону занять более значимое и устойчивое место в глобальных цепочках поставок критически важного сырья для «зеленой» и цифровой экономики.