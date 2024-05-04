Рост цен на нефть еще не в полной мере сказался на курсе тенге – эксперт

Ведущий аналитик Ассоциации финансистов Казахстана Зарина Скрипченко рассказала, какие факторы сказываются на курсе тенге в мае, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам эксперта, поддержку национальной валюте в мае может оказать улучшение торгового баланса Казахстана: в первом квартале 2024 года положительное сальдо внешней торговли расширилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет более существенного сокращения импорта (-7%) по сравнению со снижением экспорта (-3%).

— Недавний скачок цен на нефть еще не в полной мере отразился на курсе нацвалюты из-за лага во времени притока валютной выручки экспортеров в страну, — объяснила Зарина Скрипченко.

Она добавила, что спрос на тенге может наблюдаться со стороны зарубежных инвесторов, заинтересованных в приобретении казахстанских государственных ценных бумаг: по данным Национального банка, в первом квартале вложения нерезидентов увеличились на 443 млн долларов. В конце мая традиционное укрепление тенге может быть связано с квартальным налоговым периодом: до 27 мая в бюджет должны быть уплачены КПН, рентный налог, НДПИ и прочие.

В то же время потенциал для дальнейшего снижения валютной пары доллар-тенге могут ограничивать внешние факторы, включая волатильность нефтяных котировок и потенциальный рост индекса доллара США в ответ на жесткую политику Федерального резерва.

— Старт сезона отпусков и майские длинные выходные могут способствовать росту спроса на инвалюту со стороны казахстанцев. Участники локального валютного рынка могут использовать привлекательный обменный курс для приобретения инвалюты в рамках оплаты импортных контрактов и туристических поездок, погашения/обслуживания внешнего долга, в том числе, государственного, а также пополнения валютных активов ЕНПФ, — заявила эксперт.

Ранее эксперты назвали причины укрепления тенге. В апреле 2024 года курс тенге укрепился по отношению к доллару на 1,1%, достигнув 442,05 тенге за доллар.



