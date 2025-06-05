Рост тарифов на связь в Казахстане: в Минцифры прокомментировали жалобы казахстанцев

— Все расчеты есть. В абсолютном выражении может быть вы больше платите, но если это все привести к одному гигабайту в рамках мобильного трафика, цена однозначно дешевле. Если это на 1 мегабит в секунду перевести по фиксированному трафику, тоже дешевле. Все расчеты у нас есть, — заявил министр в кулуарах Мажилиса.

Однако журналисты отметили, что счета за связь у населения все же растут.

— Я могу с вами поспорить, что на 1 гигабайт это стало дешевле. Это раз. Есть несколько факторов, которые влияют на повышение общей абсолютной стоимости. Это есть и фактор инфляции, есть инвестиционные программы. Если ценовой сговор, то соответствующее агентство разбирается с этим. Есть оборудование, которое закупается, непроизводимое в Казахстане, оно привозится из-за рубежа - это все равно отражается на стоимости капексов, — сказал Мадиев.

Помимо этого, по его словам, потребление Интернета в стране существенно увеличилось. Казахстанцы в месяц потребляют более 20 гигабайт в среднем.

— И соответственно, растут штаты у мобильных операторов, у операторов связи. Фонд оплаты труда растёт и так далее. Всё это отражается в цене. И плюс инфляция. Анализ показывает, что один гигабайт в рамках мобильной связи за 2024 год, он только подешевел на 11,8%. То, что касается фиксированных, он подешевел на 25%, — добавил министр.

Ранее Жаслан Мадиев прокомментировал возможность появления нового мобильного оператора в Казахстане.