Появится ли в Казахстане новый мобильный оператор

По его словам, сегодня такой вопрос не рассматривается.

— Сейчас такой работы не ведется. Потому что у нас есть соответствующие ограничения по международным договорам, которые были ратифицированы. Поэтому когда катарский инвестор пришел сюда, мы взяли на себя определенные обязательства по защите рынка, — пояснил Мадиев в кулуарах Мажилиса.

Речь идет о сделке по продаже «Мобайл Телеком-Сервис» (Tele2 и Altel) катарскому холдингу Power International Holding.

Напомним, ранее в МЦРИАП сообщали, что в случае, если действующие операторы связи не будут удовлетворять потребности казахстанцев в качестве услуг и уровне тарифов, в стране может быть запущен новый мобильный оператор.