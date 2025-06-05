РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:52, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    Появится ли в Казахстане новый мобильный оператор

    Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев прокомментировал возможность появления нового мобильного оператора в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    р
    Фото: pixabay

    По его словам, сегодня такой вопрос не рассматривается.

    — Сейчас такой работы не ведется. Потому что у нас есть соответствующие ограничения по международным договорам, которые были ратифицированы. Поэтому когда катарский инвестор пришел сюда, мы взяли на себя определенные обязательства по защите рынка, — пояснил Мадиев в кулуарах Мажилиса.

    Речь идет о сделке по продаже «Мобайл Телеком-Сервис» (Tele2 и Altel) катарскому холдингу Power International Holding.

    Напомним, ранее в МЦРИАП сообщали, что в случае, если действующие операторы связи не будут удовлетворять потребности казахстанцев в качестве услуг и уровне тарифов, в стране может быть запущен новый мобильный оператор. 

    Теги:
    МЦРИАП Жаслан Мадиев Связь, ТВ, IT
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают