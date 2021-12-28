Рост строительной отрасли зафиксирован в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов доложил об объемах строительных работ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как отметил Глава государства, повышение благосостояния, улучшение качества и уровня жизни населения является важнейшей задачей. Строительная отрасль – это одна из активно развивающихся отраслей экономики, которая замыкает на себе смежные секторы экономики, несет большую социальную ориентацию и является локомотивом экономического роста», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

По его словам, доля строительной отрасли в ВВП страны по итогам 2020 года занимает 6,1%, а по прогнозным данным, по итогам 2021 года ожидается 6,25%.

«По итогам 11 месяцев текущего года объемы строительных работ выполнены на 4,6 трлн тенге, что выше на 6,2 % уровня 2020 года», - заключил министр.