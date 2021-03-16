Рост спроса на уран на мировом рынке прогнозирует «Казатомпром»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 2020 году спрос на уран на мировом рынке упал из-за пандемии. Но в долгосрочной перспективе спрос продолжит расти. С таким прогнозом на онлайн-брифинге выступила член правления, главный директор по экономике и финансам АО «НАК «Казатомпром» Камила Сыздыкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прошлый год стал интересным с точки зрения рынка урана. Учитывая приостановки добычи и снижения операционной активности производителями урана в 2020 году, в целом на рынке наблюдался дефицит предложения. Пандемия также ускорила потребление глобальных запасов. Но, несмотря на то, что 2020 год закончился дефицитом предложения, рынок все еще остается достаточно спокойным. Тем не менее мы уверены, что спрос на уран продолжит расти в долгосрочной перспективе», - сказала она.

Она добавила, что в 2020 году компания сохранила позицию самого крупного продавца природного урана.

«Несмотря на умеренные темпы восстановления рынка, мы уверены в долгосрочной перспективе атомной отрасли», - сказала она.

По ее словам, сложно прогнозировать насколько вырастет спрос на уран в ближайшие годы, так как баланс спроса и предложения зависит от множества факторов: от ввода и вывода реакторов, от поведения производителей.

«На некоторых производствах приостановлено производство в связи с влиянием пандемии, но мы видим достаточно стабильный тренд потребления со стороны основных игроков — около 180 млн фунтов в год. Спрос колебался в течение последнего десятилетия в целом в этом диапазоне: просел с 2011 по 2015 годы и восстанавливался в период с 2017 по 2020 годы. Какие-то конкретные цифры роста сейчас сложно сказать», - пояснила она.

Камила Сыздыкова подчеркнула, что несмотря на все сложности 2020 года, Казатомпром показал отличные финансовые результаты. Консолидированная выручка Группы составила 587 457 млн тенге по итогам 2020 года, увеличившись на 17% по сравнению с 2019 годом, в основном за счет увеличения средней цены реализации, связанного с ростом спотовой цены на U3O8 и ослаблением тенге по отношению к долларов США в 2020 году.