4 Августа 2022 15:31

Рост случаев коронавируса наблюдают во всех регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За последние две недели заболеваемость коронавирусом в Казахстане выросла в 3,2 раза. Об этом сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сведениям ВОЗ за последнюю неделю в трех регионах отмечается рост заболеваемости. В разрезе стран за последнюю неделю в 69 странах мира отмечается рост заболеваемости, в том числе в России за последнюю неделю заболеваемость выросла на 68%, в Венгрии - на 40%, в Польше - на 13%.

«В Казахстане продолжается рост заболеваемости КВИ, за последние две недели по сравнению с предыдущими двумя неделями заболеваемость выросла в 3,2 раза - с 10 714 до 34 550 случаев, рост отмечается во всех регионах», - сообщила Ажар Гиният на пресс-конференции в СЦК.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, на сегодня в «желтой» зоне находится город Нур-Султан, остальные регионы и Республика Казахстан – в «зеленой» зоне. В сутки регистрируется до 3 тыс. случаев КВИ+ и до 20 случаев КВИ-.

«Несмотря на рост заболеваемости болезнь протекает в легкой степени, группой риска являются лица старше 60 лет, лица имеющие хронические заболевания и непривитые против КВИ», - заявила Ажар Гиният.