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Рост производства в АПК отмечают в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
10 Ноября 2022, 10:43
Рост производства в АПК отмечают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В агропромышленном комплексе мы увеличили финансирование в этом году в два раза. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на пленарном заседании Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В агропромышленном комплексе мы увеличили финансирование в этом году в два раза. В результате по итогам 10 месяцев мы видим рост в агропромышленном комплексе в реальном выражении на 8%», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Кабмина добавил, что инвестиции в сельское хозяйство увеличились на 7,5% в реальном выражении.

«В среднесрочном периоде в АПК мы планируем реализацию 560 проектов на общую сумму в 2,5 трлн тенге. Они будут направлены, в том числе на обеспечение продовольственной безопасности», - сообщил Алихан Смаилов.

Ранее он сообщил, что в целом реализация запланированных производственных проектов позволит нарастить объем промышленного производства на 10,5 трлн тенге. Примерно на 4,4 трлн тенге будет осуществлено импортозамещение. В текущем году по итогам года будет введено в эксплуатацию новых 158 промышленных производств в обрабатывающем секторе.


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