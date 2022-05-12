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Рост производства сельхозпродукции зафиксирован в 12 регионах РК
12 Мая 2022 11:34

Рост производства сельхозпродукции зафиксирован в 12 регионах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Наибольший рост производства сельхозпродукции зафиксирован сразу в трех регионах страны. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сельском хозяйстве в отчетном периоде валовый выпуск увеличился на 1,9%. Рост производства в отрасли зафиксирован в 12 регионах. Наибольший рост показали Мангистауская –на 19,4%, Северо-Казахстанская – на 8,9% и Восточно-Казахстанская области – на 5,7%. Самые низкие показатели наблюдаются в Костанайской – зафиксировано снижение на 8,1% и Западно-Казахстанской областях – на 1,3%», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

По его словам, по всем показателям положительный рост отмечается в 6 регионах – Акмолинской, Алматинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях, а также в городах Нур-Султан и Шымкент.

«По 6 показателям наблюдается рост в 5 регионах. Это Актюбинская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Северо-Казахстанская области. По 5 показателям положительный рост наблюдается в 6 регионах – Атырауская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская и Туркестанская областях, а также город Алматы», - заключил глава Миннацэкономики.


Автор:
Корреспондент

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