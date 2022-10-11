Рост производства продуктов питания отмечают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Рост производства продуктов питания на 3,7% по итогам девяти месяцев текущего года отмечается в Казахстане. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В животноводстве отмечен рост производства мяса в живом весе на 0,7%, молока коровьего - на 1,8%, яиц куриных - на 5,3%», - сказал Ербол Карашукеев.

В разрезе областей, по данным ведомства, темпы роста ИФО (индекс физического объема) валовой продукции сельского хозяйства выше республиканских отмечены в четырех областях: Костанайская – 119,9%, Акмолинская – 116,5%, Мангистауская – 114,8%, Северо-Казахстанская – 112,2%.

«Производство продуктов питания за указанный период выросло на 3,7% и составило 2,1 трлн тенге», - сообщил Ербол Карашукеев.

При этом, согласно озвученным данным, отмечается рост производства сахара на 49,8% (с 179,4 тыс. тонн до 268,7 тыс. тонн), крупы - на 40% (с 52,9 тыс. тонн до 74,1 тыс. тонн), масла растительного - на 39,9% (с 301,7 тыс. тонн до 422,1 тыс. тонн), рыбы свежей, охлажденной или мороженой - на 20,3% (с 29,6 тыс. тонн до 35,6 тыс. тонн), муки - на 10,2% (с 2 118,8 тыс. тонн до 2 334,4 тыс. тонн), риса переработанного - на 8% (с 163,6 тыс. тонн до 176,7 тыс. тонн), макарон - на 5,8% (с 116,1 тыс. тонн до 122,9 тыс. тонн), колбасных изделий - на 4,9% (с 45,3 тыс. тонн до 47,6 тыс. тонн).