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Рост потребления молока и сливок зарегистрировали в Казахстане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Потребление молочно-сливочной продукции в Казахстане выросло на 8% за год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.
«По итогам восьми месяцев в РК произвели 340,3 тыс. тонн молока и сливок - на 7,7% больше, чем годом ранее», - говорится в сообщении.
Почти две трети производства приходится на три региона - Северо-Казахстанскую (25,7% от РК), Алматинскую (20,3%) и Костанайскую (16,6%) области.
«Казахстанские молочные предприятия обеспечивают спрос на молоко и сливки сразу на 96,6%, практически вытеснив с рынка весь импорт (объемы ввезенной продукции по итогам семи месяцев сократились год-к-году сразу на 44,5%)», - говорится в сообщении.
Более того, перекрыв внутренние потребности, компании РК усилили экспортную экспансию - сразу плюс 67,2% за год.
Реализация молочной продукции на рынке страны также выросла - на 1,6% в сравнении с прошлым годом.
«Розничные цены на пастеризованное молоко составляли к октябрю текущего года в среднем по РК 220,2 тенге за литр - на 5,5% больше, чем годом ранее. Молоко с долей жирности 2,5% подорожало на 5,9% за год, до 210,2 тенге за литр, с долей 3,2% - на 4,8%, до 231 тенге за литр. Сырое молоко подорожало сильнее - на 6,1% за год. По итогам сентября цена за литр достигла уже 194,9 тенге», - отмечается в сообщении.
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