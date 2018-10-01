Рост потребления молока и сливок зарегистрировали в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Потребление молочно-сливочной продукции в Казахстане выросло на 8% за год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

«По итогам восьми месяцев в РК произвели 340,3 тыс. тонн молока и сливок - на 7,7% больше, чем годом ранее», - говорится в сообщении.

Почти две трети производства приходится на три региона - Северо-Казахстанскую (25,7% от РК), Алматинскую (20,3%) и Костанайскую (16,6%) области.

«Казахстанские молочные предприятия обеспечивают спрос на молоко и сливки сразу на 96,6%, практически вытеснив с рынка весь импорт (объемы ввезенной продукции по итогам семи месяцев сократились год-к-году сразу на 44,5%)», - говорится в сообщении.

Более того, перекрыв внутренние потребности, компании РК усилили экспортную экспансию - сразу плюс 67,2% за год.

Реализация молочной продукции на рынке страны также выросла - на 1,6% в сравнении с прошлым годом.

«Розничные цены на пастеризованное молоко составляли к октябрю текущего года в среднем по РК 220,2 тенге за литр - на 5,5% больше, чем годом ранее. Молоко с долей жирности 2,5% подорожало на 5,9% за год, до 210,2 тенге за литр, с долей 3,2% - на 4,8%, до 231 тенге за литр. Сырое молоко подорожало сильнее - на 6,1% за год. По итогам сентября цена за литр достигла уже 194,9 тенге», - отмечается в сообщении.