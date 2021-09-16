Рост потребления информации показал, что люди готовы поглощать «информационный фаст-фуд» - Аида Балаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева рассказала о роли средств массовой информации в период пандемии коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как оказалось, пандемия привела к тому, что важнейшим инструментом борьбы с коронавирусом стало информационное пространство. СМИ оказались на передовой – транслировали экспертные мнения, создавали различные ролики и специальные передачи. Они были направлены на то, чтобы объяснить как стратегию государства, так и личную ответственность за общественное самосохранение», - сказала в ходе сессии «Как пандемия изменила мир и определила новые векторы глобального существования» в рамках Евразийского медиа-форума .

По словам Аиды Балаевой, работа СМИ во время карантинных мер прошла в два этапа.

«На первом этапе важно было объяснить необходимость карантина, а в пиковые моменты локдауна, приводя доводы от личной безопасности до мер государственной поддержки, принятые для смягчения удара пандемии. Полагаю, что, действуя, как весь мир, в условиях почти полной информационной неопределенности, наши СМИ с этой задачей справились. На втором этапе, который мы сейчас проходим, главной задачей является необходимость массовой вакцинации и как результат выработки коллективного иммунитета. Сегодня Казахстан достиг 60% вакцинации, что стал результатом системной организационной работы не только государственного аппарата», - рассказала министр.

«Здесь роль СМИ трудно переоценить, поскольку без их информационных месседжей с постоянными и поступательными убеждениями: «если ценишь жизнь близких, начни с себя», было бы сложно пробудить сознание масс, особенно в жестких условиях антиваксерной истерии. Ведь стремительный рост потребления информации показал, что люди готовы поглощать «информационный фаст-фуд», при этом не оценивая его реальную пользу или вред», - считает глава ведомства.

Также глава МИОР проинформировала, что ведомством в июле 2020 года был создан специальный интернет-ресурс «СтопФейк». С момента запуска сайта опровергнуто более 1500 фейков, контент проекта был просмотрен более 15 млн раз на разных платформах.

«Но реальность такова, что в виртуальном мире гораздо больше значения имеют кликбейтные заголовки, повышающие уровень тревожности и стресса у населения. Именно этим фактором объясняется популярность многочисленных блогеров-конспирологов и антиваксеров. Они не используют сложные смысловые конструкции, однако, получают гораздо большую аудиторию по сравнению с традиционными СМИ», - заявила министр.

Как добавила глава ведомства, первостепенной задачей государства в этом направлении должна стать профессиональная переподготовка действующих журналистов, включающая виртуальную психологию, этику журналиста, работу с научными базами данных, изучение мемов и других виртуальных инструментов передачи образов и информации.

«Образование журналистов должно быть современным и глубоким. Именно это отличает профессиональных журналистов от дилетантов. Поэтому, в этом году нашим министерством заключены меморандумы с ведущими ВУЗами страны для подготовки отраслевых журналистов, которые будут освещать вопросы медицины, экологии, религии, права, IT. По итогам I полугодия обучающие курсы прошли 4000 участников», - проинформировала Аида Балаева.

Вместе с тем в ходе своего выступления Аида Балаева поблагодарила журналистов и работников СМИ за труд и профессионализм.

«Сегодня уже ясно, что самой большой задачей в мире машин станет – наша способность оставаться человеком. И наблюдая во время пандемии, как вместе с медицинскими работниками, полицейскими и учителями, журналисты шли на передовой борьбы с COVID, а некоторые даже успевали заниматься волонтерской деятельностью, развозили вещи первой необходимости, продукты, приходишь к выводу: в нашей среде – в среде медиа-работников с этим все в порядке», - заключила министр информации и общественного развития.