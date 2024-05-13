Рост потребительских цен третий месяц подряд фиксируется в Китае

Индекс потребительских цен (CPI) в Китае в апреле этого года вырос на 0,3% в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют официальные данные, опубликованные Государственным статистическим управлением КНР, передает собственный корреспондент Kazinform.

Как отмечают китайские экономические издания, благодаря продолжающемуся восстановлению потребительского спроса индекс потребительских цен Китая в годовом исчислении остается положительным уже три месяца подряд.

В последнее месяцы потребительский рынок Китая продолжает увеличиваться. В первом квартале 2024 года объем розничной торговли потребительскими товарами в Китае, являющийся основным показателем роста потребления, вырос на 4,7% в годовом исчислении.

По данным министерства культуры и туризма КНР, во время первомайских праздников в стране в рамках внутреннего туризма было совершено почти 300 млн поездок, что на 28,2% больше, чем за аналогичный период в допандемийном 2019 году. Общие расходы внутренних туристов на различные нужды за этот период составили $23,5 млрд юаней (+13,5%).

Согласно статистики Главного таможенного управления КНР, за первые четыре месяца этого года объем импорта и экспорта в Китае увеличился на 5,7% в годовом исчислении против 5% роста в первом квартале.

Ряд китайских экспертов ожидают, что темпы восстановления экономики Китая, вероятно, сохранятся и во втором квартале этого года.

— При продолжительной реализации мер поддержки экономический рост Китая в течение всего года может превысить установленный целевой показатель, — цитирует Xinhua председателя Китайского форума главных экономистов Лянь Пина.

Плановый показатель темпов роста экономики КНР в 2024 году определен на уровне 5%. По итогам прошлого года ВВП страны достиг 126 трлн юаней (около $17,7 трлн).

В июле 2024 года в Пекине состоится 3-й пленум ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) 20-го созыва, на котором будут рассмотрены вопросы о дальнейшем углублении реформ и продвижении китайской модернизации.

На апрельском заседании Политбюро ЦК КПК отмечено, что «в процессе устойчивого восстановления и улучшения китайской экономики по-прежнему присутствуют множество вызовов, основные из которых — нехватка эффективного спроса, более высокое давление на хозяйственную деятельность предприятий, наличие немалого количества рисков и скрытых угроз в ключевых областях, недостаточно бесперебойная внутренняя циркуляция, а также заметное повышение сложности, серьезности и неопределенности во внешней обстановке».