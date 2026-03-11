РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:27, 11 Март 2026 | GMT +5

    Рост популяции сайгаков грозит убытками фермерам — Минэкологии

    Министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев рассказал о ситуации с популяцией сайгаков в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform
    Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

    — Сегодня, потратив огромные средства на сохранение популяции сайгаков, мы бумерангом получили другую проблему — сельское хозяйство несет колоссальные убытки. Сегодня у нас около 5 млн сайгаков, средняя статистика приплода составляет 40% — это очень плодовитые животные. Мы регулируем их численность, — сказал министр в кулуарах Мажилиса.

    Министр отметил, что из-за высокой численности сайгаков аграрный сектор несет значительные убытки, поэтому государство вынуждено проводить регулирование популяции.

    По его мнению, во всем мире имеются такие проблемы. В качестве примера он привел Африку.

    — В африканских странах есть аналогичные проблемы со слонами. В декабре мы ездили в Самарканд на заседание по конвенции СИТЕС — она регулирует передвижение диких животных и растений в целом по планете. И там многие страны говорили, что емкость позволяет выделить территорию и пастбища для 35 тыс. слонов, а сегодня их стало 85 тыс. И в 2024 году 42 человека погибли от слонов в одной из этих стран, — добавил Ерлан Нысанбаев.

    Он также озвучил количество изъятых из природных условий животных.

    — В прошлом году мы смогли уменьшить количество сайгаков примерно на 200 тысяч. Но это капля в море. Она абсолютно не влияет на популяцию. Если даст приплод майский окот, можете себе представить, что будет? Их будет порядка 7 млн голов. Мы регулируем численность, чтобы исключить нанесение ущерба частному сельскому хозяйству, — сказал Ерлан Нысанбаев.

    Ранее мы писали о том, что незаконно отстрелявшие сайгаков браконьеры задержаны в Актюбинской области.

    Теги:
    Сельское хозяйство Популяция сайгаков Экология Сайгак Минэкологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают