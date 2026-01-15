Рост опасных инфекций и 1 400 укусов клещей зафиксированы в Туркестанской области

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля, в 2025 году в Туркестанской области зарегистрировано 84 случая бруцеллеза — это на 78 больше, чем годом ранее. Среди заболевших оказались 29 несовершеннолетних. Помимо этого, специалисты выявили четыре случая сибирской язвы и 514 случаев туберкулеза.

За год после укусов клещей за медицинской помощью обратились 1 373 человека. Всех пострадавших врачи взяли под 14-дневное медицинское наблюдение для исключения возможных осложнений.

— По состоянию на 26 ноября зарегистрированы семь случаев Конго-Крымской геморрагической лихорадки. По два случая выявлены в Созакском, Отырарском и Сауранском районах, один — в Ордабасинском районе. Летальных исходов не зафиксировано, — сообщил руководитель областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Нурбек Нышанов.

В регионе продолжают усиливать меры ветеринарной безопасности. По информации областного управления ветеринарии, в рамках профилактики бруцеллеза обследовали 4 124 620 голов мелкого рогатого скота, свыше 893 тысяч голов крупного рогатого скота и более 17 тысяч других животных.

По итогам проверок 327 голов мелкого и 106 голов крупного рогатого скота с подтвержденным заболеванием направили на переработку на специализированное предприятие в Сайрамском районе.

В очагах инфекции специалисты совместно с ветеринарными службами провели эпидемиологические и эпизоотические обследования, отобрали 153 пробы молочной продукции. В районах, где подтвердилось наличие возбудителей, организовали и выполнили дезинфекционные мероприятия.

Дополнительным фактором риска остаются безнадзорные животные.

— За счет более 88 миллионов тенге, выделенных местными акиматами, сформированы 18 бригад по отлову. В течение года отловили 45 822 собаки и 2 094 кошки. Из 63 патологических образцов, исследованных на бешенство, в трех выявлен положительный результат: один случай зафиксирован в Отырарском районе (шакал), два — в Туркестане (собаки), — уточнил руководитель ведомства.

Среди населения случаев заболевания бешенством не зарегистрировано. Вместе с тем 5 994 человека, пострадавшие от укусов животных, прошли профилактическую вакцинацию и находились под медицинским наблюдением.

Кроме того, в Туркестанской области выявили 56 случаев зоонозного кожного лейшманиоза. В Шардаринском и Отырарском районах, а также в 32 населенных пунктах города Арыс, которые считаются природными очагами заболевания, ежегодно в два этапа проводят дезинсекционные и дератизационные работы.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области увеличилось число обращений за медицинской помощью после укусов домашних, сельскохозяйственных и диких животных.