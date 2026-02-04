Рост импорта мяса из Монголии не угрожает рынку — Минторговли РК

По ее словам, из Монголии везут замороженное блочное мясо, которое используется в производстве колбасных изделий, например, конской колбасы.

— В цифрах кажется, что это много, когда выросло с 1 тыс. тонн до 3 тыс. тонн. Но у нас внутреннее производство 180 тыс. тонн, то есть 3 тыс. тонн — это меньше 1% в общем объеме и какой-то серьезной угрозы ущербу они не несут. Если рост такой продолжится, то мы будем предпринимать меры. С Минсельхозом будем отслеживать и смотреть. А так это идет на переработку, — объяснила вице-министр.

Она добавила, что рост импорта обусловлен интересами предприятий, которые закупают мясо в Монголии из-за более низкой цены. Это позволяет производить более доступную колбасу для потребителей.

— Конечно, тут нужно смотреть с точки зрения производителей конины. Но в основном, конина, которую мы производим, идет в мясном направлении. У нас еще есть большие планы по экспорту. И какой-то определенный объем импорта должен сохраняться, — сказала Жанель Кушукова.

Ранее стало известно, что импорт конины в Казахстан вырос в два раза. По итогам 11 месяцев 2025 года в страну было ввезено 3,8 тыс. тонн мяса на сумму в $10,7 млн.