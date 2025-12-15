РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:37, 15 Декабрь 2025 | GMT +5

    Рост энергопотребления в ВКО не связан со сменой часового пояса – Минэнерго

    В Министерстве энергетики Казахстана заявили, что переход на единый часовой пояс UTC+5 не привел к заметному росту потребления электроэнергии в регионах, передает корреспондент агентства Kazinform.

    электроэнергия электричество электр энергиясы электроқуат
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    Данные по энергопотреблению в разрезе регионов за год представил вице-министр Сунгат Есимханов.

    – Восточно-Казахстанская область, где больше всего этот нюанс идет, за этот год, по сравнению с прошлым годом, на 1% только выросло потребление. Но это есть рост населения, новые объекты строятся и так далее. А вот в Атырауской области, где не меняли часы, он на 13% вырос, потому что там производства новые открылись, – отметил он в кулуарах пресс-встречи.

    В Кызылординской области потребление электричесвта выросло на 6%, что в Минэнерго объясняют увеличением энергетических объектов и ростом населения.

    – Мнение энергетического сообщества: перевод часов не был связан, во-первых, с энергетикой, а во-вторых, он никакого влияния именно на рост потребления особо не указал. Вечером раньше (темнеет – прим. ред.), но утром раньше светает, и вот этот пик просто сдвинулся. Ежегодный рост 3-4% потребления сохранился. А так бы по логике он должен был еще вырасти, – пояснил вице-министр.

    Напомним, переход на единый часовой пояс произошел в ночь на 1 марта 2024 года. Тогда 13 областей и три города республиканского значения перевели стрелки на час назад. 

    Спустя три месяца петиция с требованием вернуть прежнее время набрала 50 тысяч подписей. 
    Однако 2 августа Министерство торговли и интеграции отказало в ее удовлетворении. При этом, Правительство заявило о необходимости проведения дополнительных исследований о влиянии перевода времени на здоровье казахстанцев. 

    Теги:
    Электроэнергия Правительство РК Минэнерго РК Энергетика Часовой пояс
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают