Рост энергопотребления в ВКО не связан со сменой часового пояса – Минэнерго

Данные по энергопотреблению в разрезе регионов за год представил вице-министр Сунгат Есимханов.

– Восточно-Казахстанская область, где больше всего этот нюанс идет, за этот год, по сравнению с прошлым годом, на 1% только выросло потребление. Но это есть рост населения, новые объекты строятся и так далее. А вот в Атырауской области, где не меняли часы, он на 13% вырос, потому что там производства новые открылись, – отметил он в кулуарах пресс-встречи.

В Кызылординской области потребление электричесвта выросло на 6%, что в Минэнерго объясняют увеличением энергетических объектов и ростом населения.

– Мнение энергетического сообщества: перевод часов не был связан, во-первых, с энергетикой, а во-вторых, он никакого влияния именно на рост потребления особо не указал. Вечером раньше (темнеет – прим. ред.), но утром раньше светает, и вот этот пик просто сдвинулся. Ежегодный рост 3-4% потребления сохранился. А так бы по логике он должен был еще вырасти, – пояснил вице-министр.

Напомним, переход на единый часовой пояс произошел в ночь на 1 марта 2024 года. Тогда 13 областей и три города республиканского значения перевели стрелки на час назад.

Спустя три месяца петиция с требованием вернуть прежнее время набрала 50 тысяч подписей.

Однако 2 августа Министерство торговли и интеграции отказало в ее удовлетворении. При этом, Правительство заявило о необходимости проведения дополнительных исследований о влиянии перевода времени на здоровье казахстанцев.