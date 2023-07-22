Рост экспорта нефти и неизведанная страна для путешественников: что пишут мировые СМИ о Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Зарубежные СМИ на этой неделе публиковали статьи о росте экспорта казахстанской нефти через Азербайджан, перспективах развития отношений со странами Персидского залива и о новом уровне взаимодействия в ШОС. Что еще писали мировые средства массовой информации о нашей стране, читайте в обзоре МИА «Казинформ».



Zawya: Казахстан ввел безвизовую систему въезда для стран ССАГПЗ: Президент Казахстана рассказал на саммите ССАГПЗ-Центральная Азия

Базирующееся в Дубае СМИ Zawya, опубликовало 20 июля статью, освещающую саммит между странами Центральной Азии и Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ). В статье цитировался Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который заявил, что Казахстан «ввел безвизовую систему въезда для стран Совета сотрудничества стран Персидского залива с целью обеспечения устойчивого роста и процветания».

«Президент Казахстана отметил, что индустрия туризма является одним из наиболее быстрорастущих секторов экономики региона, выразив готовность развивать взаимное продвижение культурного, образовательного, экологического, спортивного и коммерческого туризм», - говорится в статье.

Al Arabiya : Саммит ССАГПЗ-Центральная Азия укрепит экономические двусторонние связи - Аль-Фалих

Информационное агентство Al Arabiya, пишет о том, что министр инвестиций Саудовской Аравии Халид бин Абдель Азиз аль-Фалих смотрит с оптимизмом на перспективы укрепления двусторонних отношений, обеспечения экономического роста и увеличения инвестиций в результате саммита Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ) и стран Центральной Азии, который прошел 18-19 июля текущего года в Джидде. В саммите в Джидде приняли участие официальные лица шести стран Персидского залива, а также Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и Кыргызстана.

«Подчеркнув ключевые инвестиции, сделанные Саудовской Аравией в Центральной Азии, аль-Фалих сказал, что Королевство стремится увеличить и диверсифицировать объем инвестиций из стран Центральной Азии в Саудовскую Аравию», - сообщает Al Аrabiya.

Фото: gov.kz

Caspian news : Казахстан увеличивает экспорт нефти через Азербайджан

Издание Caspian news опубликовало статью в которой отмечается, что Казахстан увеличивает экспорт сырой нефти через Азербайджан в рамках своей стратегии диверсификации.

«Крупнейший нефтеперевозчик страны «КазТрансОйл» сообщил, что поток казахстанской нефти на европейские рынки через Азербайджан увеличился в апреле-июне. Поток казахстанской нефти с месторождения Тенгиз по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан во втором квартале текущего года достиг 347,1 тысячи тонн. Это в 18 раз больше, чем в первом квартале», — говорится в статье.

Транспортировка казахстанской нефти на экспорт на европейские рынки через Азербайджан увеличилась на фоне подписанного ранее генерального соглашения между азербайджанской SOCAR и казахстанской национальной энергетической компанией «КазМунайГаз». Документ предусматривает транспортировку 1,5 миллиона тонн нефти ежегодно с месторождения Тенгиз по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

Фото: caspiannews.com

В 2022 году Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность полного использования потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТК), также известного как Средний коридор, который тянется из Китая в Европу, охватывая Среднюю Азию и Южный Кавказ. Средний коридор превратился в ключевой торговый маршрут между Европой и Азией, предлагая большие экономические выгоды и более быстрое транзитное время для стран региона, не имеющих выхода к морю.

T rend.az: Казахстанский морской транспорт фиксирует рост грузоперевозок

Азербайджанское информационное агентство trend.az сообщает о том, что морской транспорт Казахстана с января по июнь 2023 года обработал 633,2 тысячи тонн грузов.

«По данным Бюро национальной статистики страны, показатель морских грузоперевозок увеличился на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, общий грузооборот также незначительно увеличился по сравнению с прошлым годом на 0,6% и составил 381,8 млн тонно-километров», — пишет агентство.

Кроме того, в статье говорится о том, что в отчетном периоде внутренний морской транспорт Казахстана испытал заметный подъем, увеличив грузоперевозки на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Всего по водным путям было перевезено 264 тысячи тонн грузов. Пассажиропоток на внутреннем водном транспорте также увеличился в 1,5 раза и составил 53 тысячи пассажиров.

Фото: trend.az

Eurasia N et: Казахстан определил программу реформ для Шанхайской организации сотрудничества

Издание EurasiaNet опубликовал статью о том, что Казахстан намерен использовать свое председательство в Шанхайской организации сотрудничества для продвижения реформ, направленных на превращение группы в «практическую и эффективную платформу» для расширения сотрудничества в области торговли и безопасности.

«Представители Министерства иностранных дел Казахстана подчеркнули необходимость активизации совместных действий по решению экологических проблем и развитию более тесных связей «в цифровой сфере», — пишет издание.

Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин одобрил повестку дня Казахстана на 2023–2024 годы, выразив надежду, что Казахстан сможет вывести ШОС на «новый уровень практического взаимодействия во имя процветания… народов наших стран».

Согласно заявлению МИД, в период своего председательства Казахстан организует более 80 встреч и мероприятий для продвижения приоритетов своей политики. Казахстан принял на себя председательство в ШОС в начале июля после саммита организации, организованного покидающей свой пост Индией.

Фото: gov.kz

Vatican News : Дополнительное соглашение между Святым Престолом и Казахстаном вступило в силу

Официальный новостной сайт Святого Престола Vatican News, опубликовал 19 июля статью, в которой сообщается, что вступило в силу соглашение между Святым Престолом и Казахстаном, облегчающее пастырским работникам получение вида на жительство в Казахстане.

Это соглашение рассматривается как признак растущего сотрудничества между двумя странами.

«Этот договор, подписанный в Нур-Султане (прежнее название Астаны), Казахстан, 14 сентября 2022 года, облегчает - уточняется - получение вида на жительство в Казахстане пастырскими работниками», - говорится в статье.

The Travel: Почему Казахстан является одним из самых недооцененных направлений в мире: от человека, который жил за границей

Новостной сайт о путешествиях The Travel опубликовал 16 июля статью о Казахстане, в которой обсуждается страна как туристическое направление, которое автор описывает как «неизведанный рай для путешественников».

«Казахстан, пожалуй, является одним из самых недооцененных в мире направлений в Центральной Азии. Большинство путешественников направляются в Восточную или Юго-Восточную Азию и забывают об обширных внутренних районах континента. Это совсем другой регион мира, и лишь немногие независимо мыслящие люди когда-либо удосуживаются посетить его», - пишет автор.

Статья проливает свет на историю Казахстана, предоставляя справочную информацию о том, как и когда посетить страну, а также что делать.