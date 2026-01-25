Рост экономики Таджикистана составил 8,4%

В своем выступлении премьер-министр Кохир Расулзода отметил, что, несмотря на сложные глобальные вызовы, 2025 год стал успешным для Таджикистана.

Фото: Kazinform

— В отчетном периоде объем валового внутреннего продукта составил 176,9 млрд сомони ($19 млрд — прим), а темпы его роста были обеспечены на уровне 8,4%. Уровень инфляции составил 3,5%, — сказал спикер.

В 2025 году в государственный бюджет поступило 60,3 млрд сомони ($6,48 млрд), что на семь миллиардов больше запланированного объема. Привлечено 59,5 млрд сомони ($6,3 млрд) иностранных инвестиций, рост составил 35% по сравнению с 2024 годом. Объем общего товарооборота вырос на 14%, составив 77,3 млрд сомони ($8,31 млрд).

Фото: пресс-служба Президента Таджикистана

В стране в эксплуатацию введено 400 новых промышленных предприятий, 38 детских садов, 214 общеобразовательных школ, 113 учреждений здравоохранения, создано 280 тысяч новых рабочих мест.

Подводя итоги 2025 года, президент Эмомали Рахмон поручил правительству активизировать деятельность в целях достижения стратегических целей и обеспечения экономического роста страны на уровне не ниже восьми процентов.