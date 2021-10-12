Рост экономики по всем показателям отмечается в пяти регионах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев доложил о ситуации в сфере сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сельском хозяйстве рост составил 1,4%. Рост производства в отрасли зафиксирован в 14 регионах. Наибольший рост показала Павлодарская, Восточно-Казахстанская и Карагандинская области», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

Он также описал ситуацию в экономике в целом.

«Общая ситуация в региональном разрезе по 7 экономическим показателям выглядит следующим образом. По всем показателям положительный рост отмечается в Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Костанайской областях, а также в городе Шымкенте», - отметил министр.

«По 6 показателям наблюдается рост в 7 регионах. Это город Нур-Султан, а также Атырауская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская и Туркестанская области. В 4 регионах зафиксирован рост по 5 показателям. В Западно-Казахстанской области рост отмечен по 4 показателям», - заключил А. Иргалиев.

О развитии экономики, денежно-кредитной политике, исполнении республиканского бюджета, местном содержании в государственных закупках доложили министр национальной экономики Асет Иргалиев, председатель Национального банка Ерболат Досаев, министр финансов Ерулан Жамаубаев.

Глава Правительства Аскар Мамин отметил, что национальная экономика демонстрирует уверенную восстановительную динамику. По итогам девяти месяцев т.г. рост ВВП составил 3,4%. Восстановления экономики удалось достичь благодаря своевременно принятым антикризисным мерам. Ключевым драйвером ускорения экономики является стабильный рост производства в реальном секторе.

Так, объем производства обрабатывающей промышленности вырос на 5,7%. Рост отмечается в машиностроении на 22,8%, в т.ч. автомобилестроении на 31,6%, производстве локомотивов и вагонов – 50,5%, стройматериалов – 10,1%, фармацевтике – 38,1%, пластмассовых изделий – 31,4%, производстве одежды – 14%, мебели – 14,9%, готовых металлических изделий – 17,2%.

В секторе услуг также наблюдается уверенное восстановление на фоне карантинных послаблений, темпы роста достигли 2,9% за счет высокой динамики в торговле (+9,3%) и связи (+13,0%).

Строительство выросло на 9,7%. За 9 месяцев в стране введено в эксплуатацию 10,4 млн кв. м жилья, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Продолжилось активное восстановление роста инвестиций, составив 2%, без учета горнодобычи рост на уровне 15,1%.

Высокие показатели инвестиций в основной капитал отмечены в строительстве (+126,3%), обрабатывающей промышленности (+80,6%), торговле (+37,8%), сельском хозяйстве (+36,7%), операциях с недвижимостью (+18,9%), финансовой деятельности (+15,6%), информации и связи (+14,3%).

По итогам января-сентября т.г. Алматинская, Акмолинская, Жамбылская, Костанайская области и г.Шымкент обеспечили рост социально-экономического развития по всем 7 основным макропоказателям, Атырауская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Туркестанская области и г.Нур-Султан – по 6 показателям, Актюбинская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области и г.Алматы – по 5 показателям. Наименьшие показатели достигнуты в Западно-Казахстанской области.

Глава Правительства поручил усилить работу по наращиванию темпов роста и диверсификации экономики, привлечению инвестиций и созданию рабочих мест, сдерживанию роста цен на продовольственные товары, а также обеспечить качественное исполнение Комплекса мер антиинфляционного реагирования.