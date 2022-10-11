Рост экономики Казахстана за девять месяцев составил 2,8%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров сообщил, что в январе-сентябре этого года темп роста экономики Казахстана составил 2,8%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В январе-сентябре темп роста экономики Казахстана составил 2,8%. Рост в реальном секторе составил 3,1%, в сфере услуг - 1,9%. Среди отраслей положительный рост демонстрируют сельское хозяйство, информация и связь, строительство, транспорт и складирование, обрабатывающая промышленность, торговля и горнодобывающая промышленность», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

По данным министра, отмечается ускорение темпов роста инвестиций в основной капитал до 7%.

«Приток инвестиций в образование вырос на 45,7%, в торговлю – на 23,3%, в строительство – на 22,9%, по операциям с недвижимостью – на 17,5%, в горнодобывающую промышленность – на 10,7%, в транспорт и складирование – на 9,2%, в сельском хозяйстве – на 7,5%. В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в Кызылординской, Алматинской и Акмолинской областях, а также в городах Алматы и Шымкент», - проинформировал Алибек Куантыров.

Как сообщил глава ведомства, в январе-августе текущего года внешнеторговый товарооборот вырос на 36,3% и составил 86,3 млрд долларов. Показатель по экспорту вырос на 50,6% и составил 56 млрд долларов. Экспорт обработанных товаров вырос на 36,5% до 16,6 млрд долларов.

«Импорт товаров составил 30 млрд долларов. Положительный торговый баланс составил 26,4 млрд долларов», - добавил министр.

Ранее председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов сообщил, что в Казахстане месячная динамика инфляции начала ускоряться .