Рост доходов населения замедляется - заместитель акима Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров на заседании маслихата города сообщил, что мегаполис находится в «ловушке средних доходов», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Алматы сегодня является экономическим центром, формируя 18,3% ВВП, порядка 25% поступлений бюджета страны. Экономика города в большей степени является сервисной с преобладанием в ее структуре торговли. При этом, порядка 70% инвестиций приходится на недвижимость, транспорт и торговлю, что является причиной низкой диверсификации экономики. В результате, рост доходов населения замедляется. Он составил всего 1,4% с 2015 года. Это означает, что Алматы находится в «ловушке средних доходов». Анализ международного опыта показывает необходимость изменения структуры экономики с повышением доли обрабатывающей промышленности, которая в развитых городах составляет выше 10%», - сказал он.

По его словам, для повышения устойчивости экономики определены приоритетные отрасли: обрабатывающая промышленность, креативные индустрии и IT, а также туризм. При этом, акцент будет сделан на создании рабочих мест с высокой производительностью труда в приоритетных отраслях с экспортным потенциалом, а также на привлечении инвестиций и улучшении деловой среды.

«Для успешной реализации вышеуказанных мер общая потребность по трем приоритетным направлениям составляет 200 млрд тенге, в том числе 91,4 млрд тенге до 2025 года. При этом, каждый потраченный 1 тенге бюджетных средств позволит привлечь 12 тенге частных инвестиций. Обеспечение устойчивого роста экономики города Алматы направлено на увеличение ВРП на душу населения до 30 тыс. долларов, производительности труда в обрабатывающей промышленности до 55 тыс. долларов и на повышение доли среднего предпринимательства в экономике до 25% к 2030 году, а также позволит выйти из «ловушки средних доходов», - добавил Алишер Абдыкадыров.