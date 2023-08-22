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    11:41, 22 Август 2023 | GMT +6

    Рост доходов населения будет продолжаться – глава Минфина РК

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев прокомментировал ситуацию с доходами населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».
    «Вопрос даже не в заработной плате, нужно бороться с инфляцией. К примеру, если мы за этот год в два раза уровень инфляции снизим, то это уже будет большой успех. Поскольку рост доходов населения в реальном выражении будет продолжаться», - сказал Ерулан Жамаубаев в кулуарах Правительства.

    Напомним, в шести регионах Казахстана денежные расходы населения превышают доходы. Антилидером стала Алматинская область, где доходы были меньше расходов сразу на 14,8%. В других регионах картина выглядела так: в Жетысуской области доходы были меньше расходов на 14,5%, в Шымкенте — на 8,6%, в Алматы — на 8,2%, в Туркестанской — на 8%, в Жамбылской области— на 5,2%.


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