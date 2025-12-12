Рост числа зараженных ВИЧ в ЗКО — свыше 60 заболевших за год

Как сообщил директор Центра по профилактике инфекции ВИЧ Западно-Казахстанской области Актилек Умирбаев на брифинге, состоявшемся на площадке региональной службы коммуникаций, этот показатель превышает прошлогодний на восемь случаев.

По словам главы центра, рост числа выявленных инфицированных прежде всего связан с усилением мероприятий по диагностике. Из общего числа заболевших 42 человека — жители города Уральска, 6 случаев зарегистрировано в Бурлинском районе, 4 — в Теректинском. В Байтерекском и Акжаикском районах выявлено по 2 инфицированных, в Таскалинском, Жангалинском, Казталовском и Чингирлауском районах — по одному. Также установлено, что один заболевший прибыл из другой области.

— Случаев заражения среди детей и подростков не зарегистрировано. Наибольшее количество инфицированных (26 человек) приходится на возрастную категорию 30-39 лет. В группе от 20 до 29 лет выявлено 7 случаев, от 40 до 49 — 16, от 50 до 59 — 9, среди людей старше 60 — 3 случая. Среди них 41 человек или 67,2% — мужчины, 20 (32,8%) — женщины, — отметил А. Умирбаев.

По его словам, 27 инфицированных относятся к категории работающих, 26 — к числу безработных. Кроме того, на учёт взяты два пенсионера, два человека, отбывающих наказание, два находящихся под следствием, один военнослужащий и один человек с неустановленным социальным статусом.

— До 88,6% всех случаев приходится на половой путь передачи заболевания. Помимо этого, 9,8% заражений связано с парентеральным путем, что, прежде всего, обусловлено употреблением инъекционных наркотиков. Хотя эта доля снизилась по сравнению с предыдущими годами, проблема остаётся актуальной. С 1996 года в регионе зарегистрировано 1192 случая инфекции ВИЧ, — подчеркнул руководитель центра.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Западном Казахстане ВИЧ-инфекцию выявили более чем у 50-ти человек.