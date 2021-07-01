Рост числа заражений КВИ зафиксирован в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – За 30 июня в Алматы зарегистрировано 305 случаев коронавирусной инфекции. Санэпидемиологи города призывают усилить настороженность, избегать мест массового скопления и вакцинироваться, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По состоянию на 1 июля в Алматы зарегистрировано 74 306 случаев коронавирусной инфекции, из них 57 841 случай с симптомами и 16 465 – без симптомов, 1 993 случая неуточненной пневмонии.

За 30 июня зарегистрировано 305 случаев коронавирусной инфекции, из них 282 случая с симптомами и 23 – без симптомов. Суточный прирост – 0,4%. Репродуктивное число – 1,287. По состоянию на 29 июня удельный вес индийского штамма в исследованных пробах составил 78,3%.

В инфекционных стационарах находятся 703 человека, в том числе 53 ребенка. Из общего числа 16 пациентов в крайне тяжелом состоянии, 153 - в тяжелом, 534 – в средней степени тяжести. В отделениях реанимации и интенсивной терапии – 54 больных. На ИВЛ – 11, на неинвазивной ИВЛ – 23 пациента, занято 18 аппаратов High flow.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 1507 пациентов, из которых 213 бессимптомных, 1271 с легкой и 23 со средней степенью тяжести. Из общего числа пациентов 205 – выписанные из инфекционных стационаров для дальнейшего наблюдения и изоляции.

На сегодняшний день насчитывается 1295 активных очагов КВИ. Наибольшее число выявлено в Ауэзовском районе, где из 5255 очагов активными остаются 252. В Алмалинском – из 5887 активных – 238. В Алатауском - из 4047 очагов активных – 191. В Бостандыкском из 5444 очагов – 153 активных. В Медеуском районе было 4919 очагов, активными остаются 144. Активными очагами являются места, где была зарегистрирована заболеваемость: дома, квартиры, офисы и т. д. Они находятся под наблюдением в течение 14 дней.

За последние 7 дней у людей в возрасте 20-39 лет выявлено 394 случая КВИ (37,6%). В возрасте 40-59 лет – 243 случая (23,2%), 60 лет и старше – 211 случаев (20,1%). До 14 лет – 131 случай (14,6%), 15-19 лет – 46 (4,4%) и до 1 года – 22 случая (2,1%). Таким образом, констатируют медики и санврачи, заражению КВИ подвержена наиболее активная прослойка общества.

По данным за последнюю неделю, наиболее распространенными местами заражения являются общественные места (54,2%), то есть кафе, рестораны, ночные клубы и другие места массового скопления. При контактах с больным КВИ в семье произошло 24,4% случаев заражения.

В этой связи городской штаб по предупреждению распространения КВИ в Алматы призывает алматинцев и гостей города, учитывая осложняющуюся эпидемиологическую ситуацию, в преддверии праздничных выходных воздержаться от посещения общественных мест. Кроме того, настоятельно рекомендуется соблюдать меры санитарной безопасности, включая масочный режим, социальную дистанцию. Вместе с тем напоминаем, что единственным надежным способом защиты является вакцинация от коронавирусной инфекции.

В Алматы вакцинировано 461 545 человек. За прошедшие сутки вакцинировано 10 340 человек. Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 78 257 человек.

В городе функционирует 208 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города. Задействовано 307 прививочных бригад из 1 256 человек.

В Алматы действует 28 ПЦР-лабораторий общей мощностью на сегодняшний день 15 770 исследований в сутки. Перспективная мощность составляет 27 242 исследования в сутки. Кроме того, работают 14 ИФА-лабораторий мощностью 3248 исследований в сутки.

Напомним, в Алматы зафиксирован «вертикальный» взлет уровня заражения «дельта»-штаммом.