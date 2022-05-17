17 Мая 2022 19:24

Рост цен вынуждает британцев отказываться от отопления

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Около 27% британцев вынуждены пропускать приемы пищи, еще 65% перестали включать отопление из-за скачка цен. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу Sky News, передает МИА «Казинформ».

Указывается, что в опросе принял участие 2 061 житель Великобритании в возрасте от 16 до 75 лет.

52 % респондентов ответили, что стали меньше посещать рестораны и тратить деньги на развлечения из-за кризиса стоимости жизни. 44 % опрошенных заявили, что теперь меньше пользуются автомобилем, еще 44 % – начали покупать продукты в более дешевых магазинах. 19 % респондентов были вынуждены занимать деньги, чтобы покрыть расходы.

В последнее время инфляция в Великобритании бьет рекорды. В начале мая Банк Англии повысил прогноз инфляции на текущий год. Ожидается, что ее ускорение достигнет 10,25 % в четвертом квартале, что может стать историческим рекордом.

Миллионы домохозяйств по всей стране столкнулись с небывалым ростом цен на электроэнергию и газ на 700 фунтов в год после повышения в начале апреля ценового порога на 54 %.