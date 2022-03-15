Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Рост цен на топливо: европейские водители требуют компенсации от властей

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
15 Марта 2022, 11:00
Рост цен на топливо: европейские водители требуют компенсации от властей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На Сардинии десятки водителей грузовиков устроили забастовку, перекрыв одно из крупнейших шоссе острова, а также грузовой порт. Они недовольны резким ростом цен на топливо и требуют компенсации от властей. Поскольку подавляющее большинство грузов на острове перевозит именно автотранспорт, высокие цены отразятся на всех товарах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Как сообщает Euronews, с начала марта на фоне вторжения России на Украину в ряде стран Европы цены на топливо выросли примерно на треть.

В Лиссабоне дальнобойщики бастуют под лозунгом «За наше выживание»: стремительный рост цен грозит банкротством даже крупным перевозчикам, не говоря уже о небольших компаниях.

В Германии представители властей и профсоюзов ещё накануне заявляли, что подорожание топлива грозит коллапсом всей транспортной системы страны. Правительство уже разработало несколько пакетов мер поддержки населения: растут цены не только на бензин, но и на отопление и электричество.

Транспорт   Цены и тарифы   Европа   Мировые новости   Топливо  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны